نشأت الديهي في رسالة طمأنة للمصريين: الداخلية جاهزة لتأمين احتفالات رأس السنة

قال الإعلامي نشأت الديهي إنه لا صوت يعلو فوق صوت مصر، موجّهًا رسالة طمأنة إلى الشعب المصري، دعاهم فيها إلى الاطمئنان والاستمتاع باحتفالات رأس السنة، مؤكدًا أن الدولة بكامل أجهزتها تعمل على تأمين المواطنين والحفاظ على الاستقرار.

وأوضح الديهي خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، مساء الثلاثاء، أن وزارة الداخلية عقدت اجتماعًا موسعًا، تم خلاله رفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين الطرق والمنشآت الحيوية، وضمان سير احتفالات رأس السنة في أجواء آمنة ومستقرة، مشيرًا إلى أن الحالة الأمنية مستقرة، وأن أجهزة الأمن تمتلك من الأدوات والإمكانات ما يضمن الحفاظ على الأمن العام.

ووجه تحية تقدير إلى وزارة الداخلية، وكافة الضباط وأفراد الشرطة، كما قدم التحية إلى وزير الداخلية والقوات المسلحة، مؤكدًا على وجود تناغم كبير وتنسيق كامل بين الجيش والشرطة.

