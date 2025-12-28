نشأت الديهي: مصر الأقوى صوتًا في رفض الإجراء الإسرائيلي ضد الصومال | فيديو

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر كانت الأقوى صوتًا في رفض هذا الإجراء الإسرائيلي الذي يعتدي على القانون الدولي في دولة ذات سيادة وهي الصومال.

وأضاف نشأت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم" على قناة "تن"، أن مصر أصدرت بيانًا من وزارة الخارجية يؤكد أن هذه الإجراءات غير مقبولة، تلتها السعودية التي أصدرت بيانًا ضد الإجراء الإسرائيلي معتبرة أن هذا الإجراء يمثل نوعًا من الخلل الإقليمي.

وأشار إلى أن جهود تركيا تضافرت في هذا الشأن، ووقفت على موقف واضح ضد هذا الإجراء الإسرائيلي، وفعلت مثلما فعلت الخارجية المصرية والسعودية، ثم جاء الرفض أيضًا من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الخليجي وعدد من الدول العربية.