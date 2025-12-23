نشأت الديهي يناشد الرئيس السيسي بإطلاق مبادرة قومية لدعم مرضى وضحايا الحروق

وجّه الإعلامي نشأت الديهي مناشدة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مطالبًا بإطلاق مبادرة خاصة لرعاية مرضى وضحايا الحروق في مصر، أسوة بالمبادرات الصحية السابقة التي أطلقها الرئيس وحققت نجاحًا واسعًا في علاج ودعم ملايين المواطنين.



وأكد "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، مساء الثلاثاء، أن ملف الحروق يحتاج إلى رعاية خاصة وتدخل مباشر من القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن المبادرات الطبية التي أطلقها الرئيس خلال السنوات الماضية شكّلت طوق نجاة للعديد من المرضى، معربًا عن ثقته في أن أي مبادرة جديدة في هذا الإطار ستكون محل تقدير إنساني كبير وضمن ميزان حسنات الرئيس.



وطالب شيخ الأزهر الشريف ومفتي الجمهورية بسرعة إنجاز فتوى أو إعداد دراسة فقهية واضحة تسهم في تحريك الحكومة والمشرعين للتعامل الجاد مع هذا الملف، بما يساعد على إزالة ما وصفه بـ"الجلطات الموجودة في المجتمع"، ويفتح الباب أمام حلول تشريعية وإنسانية عاجلة لدعم مصابي الحروق.



وأشار الديهي إلى أن التعامل مع ضحايا الحروق لا يقتصر على العلاج فقط، بل يمتد إلى الجوانب النفسية والاجتماعية، مؤكدًا أن إطلاق مبادرة قومية شاملة من شأنه أن يخفف معاناة آلاف الأسر ويعزز قيم التضامن المجتمعي.

