نشأت الديهي: إسرائيل تسعى للحصول على ضوء أمريكي أخضر لضرب إيران

كشف الإعلامي نشأت الديهي، عن بوادر توتر جديد بين إيران وإسرائيل، مشيرًا إلى أن تل أبيب تسعى لتوجيه ضربة جديدة لإيران تستهدف شل قدرتها على إعادة إنتاج الصواريخ الباليستية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، أن نداء خالد مشعل إلى الرئيس الأمريكي بأن يعامله مثل أحمد الشرع قد يكون له تأثير مباشر في قلب موازين الأحداث، خاصة على صعيد التطورات الجارية في قطاع غزة، لافتًا إلى أن الملف الإيراني عاد مجددًا إلى صدارة الأجندة الإخبارية والسياسية بعد فترة من الهدوء النسبي ووقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن إسرائيل، مع توديع عام 2025 واستقبال عام 2026، تسعى للحصول على ضوء أخضر أمريكي لتوجيه ضربة عسكرية لإيران تستهدف برنامجها الصاروخي الباليستي، محذرًا من تداعيات هذا التصعيد على استقرار المنطقة.

وفي ختام حديثه، وجّه الديهي رسالة لليهود حول العالم، داعيًا إياهم إلى مراقبة ظاهرة "الهجرة العكسية" من إسرائيل إلى الدول الأصلية، معتبرًا أنها مؤشر واضح على حالة القلق وعدم الاستقرار داخل المجتمع الإسرائيلي.