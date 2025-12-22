نشأت الديهي يكشف تفاصيل القمة الثلاثية بين إسرائيل واليونان وقبرص

علق الإعلامي نشأت الديهي، على القمة الثلاثية التي عقدت اليوم وجمعت بين إسرائيل واليونان وقبرص في مدينة القدس المحتلة لخلق مسار بديل للغاز بعيدًا عن المسار الروسي التركي.

وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، "اليوم كان فيه قمة ثلاثية تجمع إسرائيل واليونان وقبرص تعقد في القدس المحتلة وهذا يدفع الأمور في اتجاهات ربما تحتاج إلى إعادة قراءة للتجمعات الإقليمية".

وأضاف "إسرائيل داخلة على الخط كان بينهم مشروع +1 لخلق مسارات للطاقة بين الدولة الثلاثة وبين أوروبا بدعم ورعاية وتمويل الولايات المتحدة لخلق مسار بديل للمسار الروسي التركي، ولدينا أمريكا التي قدمت نفسها على أنها تملك عبر شاحنات تسييل الغاز بضعف سعر الغاز الروسي من أجل تعطيل العلاقة بين روسيا وأوروبا".

وتابع "تركيا تدخلت بسرعة وطلبت من روسيا الغاز في حالته الغاز لتقوم هي بتسييله وإعادة إنتاجه ويطلع من تركيا إلى أوروبا".