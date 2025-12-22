تعليق ناري من نشأت الديهي بشأن مصرع أطفال بحادث الطريق الإقليمي بالفيوم

تقدم الإعلامي نشأت الديهي، بخالص التغازي، لضحايا حادث الطريق الإقليمي بالفيوم أثناء عودتهم من العمل وتسببت في مصرع 7 أطفال.

وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، "هناك أسباب ومسببات لهذه الحادثة فيه سلسلة من الأخطاء هذا الحادث وقع يوم الخميس وتم التصريح بدفن ما تبقى من جثث الأطفال اليوم، نظرًا لأن الجثث تفحمت وكان كان صعوبة في فصل جثث الأطفال عن بعضها".

وأضاف "أنا حزين لأن هذه الحوادث تتكرر وهذا معناه أن فيه قرار أو تشريع لم يتخذ، الحوادث موجودة في كل مكان وكل يوم بيموت 1500 واحد في مصر ما بين وفاة طبيعية ولكن حوادث الطرق لابد أن تخلينا نتابع لازم ندرب ونردع هؤلاء بالقانون ولازم يكون فيه ضوابط ووسيلة نقل محترمة لنقل هؤلاء الأطفال الذين يخرجون بحثُا عن لقمة العيش".

وتابع "أنا قلبي يتمزق أنا مش شايف أي صدى لهذه الواقعة، هل تدخلت وزارة التضامن وهل تدخل محافظ الفيوم ولادنا اللي ماتو ربنا يرحمهم، الضحايا أغلبهم أطفال في 3 إعدادي، الطفل خرج يشتغل علشان 100 جنيه يساعد أهله وده فعلا بيحصل في الريف".

وأردف "وده ثقافة الريف المصري أن الولاد يشتغلوا علشان يساعدوا أهلهم ملوش علاقة بالغنى والفقر لازم اشتغل وانتج وده لازم اني استثمره صح وده دور المحليات، ولكن لازم أعرف ليه هذه الحوادث بتتكرر ليه ونعي تصويب وتموقع المجتمع في القضايا عايزين نراجع نفسنا".

