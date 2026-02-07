بشرى للمصريين.. موعد انخفاض أسعار الدواجن في الأسواق

شهدت أسعار الدواجن ارتفاعا كبيرا خلال الأيام القليلة الماضية بعد موجه من الانخفاضات المتتالية لمدة شهور مما أثار الجدل بين المواطنين فى مصر ، خاصًة وأننا مقبلين على شهر رمضان الكريم .

زيادة نسب شراء الدواجن



ومن جانبه ، أوضح الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن ما يحدث في الأسواق حاليًا أمر طبيعي ومتكرر سنويًا، ويُعرف باسم «الموسم الاستهلاكي»، حيث تميل الأسر إلى شراء الدواجن بكميات كبيرة وتخزينها استعدادًا للعزومات الرمضانية وموائد الرحمن، وهو ما يؤدي إلى زيادة نسب السحب من الأسواق بنسبة تتراوح بين 30% و35%.



وأشار الزيني، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن الطلب بدأ مبكرًا بسبب تداخل موسم صيام الأخوة المسيحيين، ثم تزايد بشكل أكبر مع اقتراب شهر رمضان، مؤكدًا أن الإنتاج متوافر بكميات كبيرة تفوق بعض فترات العام الماضي.





وأضاف أن العام الماضي شهد ارتفاعًا في الأسعار استمر لفترة طويلة تجاوزت 6 أشهر، بينما الوضع الحالي لم يمتد إلا لبضعة أسابيع، مما يعني أن الأزمة مؤقتة ومحدودة المدة.

وأكد نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن أن أسعار الدواجن مرشحة للعودة إلى معدلاتها الطبيعية مع بداية الشهر الكريم، مشيرًا إلى أن بعض الأصناف مثل البط قد تشهد ارتفاعًا مؤقتًا قبل أول أيام رمضان، إلا أن الأسعار ستعود سريعًا للانخفاض مع تراجع الطلب بعد اليوم الأول.

أسعار البيض فى رمضان

أما فيما يتعلق بأسعار البيض، فطمأن الزيني المواطنين بأنها مستقرة حاليًا ولن تشهد تحركات كبيرة، نظرًا لأنها خارج ذروة الموسم الاستهلاكي مقارنة بالدواجن، والتي تُعد العنصر الأساسي على موائد الإفطار والتوزيعات الخيرية. وأضاف أن الجمعيات الخيرية هذا العام تعتمد بشكل كبير على شراء الدواجن من السوق المحلي لتجهيز موائد الرحمن، وهو ما ساهم في رفع معدلات السحب وزيادة الطلب مؤقتًا.

وشدد الزيني على أن أسعار الأعلاف مستقرة، مؤكدًا أن ارتفاع الأسعار الحالي لا يعكس أي أزمة إنتاجية، بل هو نتيجة مباشرة للزيادة الموسمية في الاستهلاك. ودعا المواطنين إلى وعي حركة الأسواق وعدم الانسياق وراء مخاوف غير مبررة قد تؤدي إلى شراء زائد ورفع الأسعار أكثر من اللازم.



وأضاف أن قطاع الدواجن كان يعاني خسائر كبيرة خلال الفترة الماضية، وأن الانتعاش الحالي يمثل فرصة لتعويض جزء من تلك الخسائر، ضمن دورة سوق طبيعية تتكرر سنويًا مع المواسم الكبرى. وأشار إلى أن ارتفاع الطلب الموسمي يُعد فرصة إيجابية للصناعة، وليس مؤشرًا على أزمة اقتصادية.



وعلى نفس السياق ، أوضح حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، أن هذا الارتفاع يعود بشكل رئيسي إلى زيادة الاستهلاك و ليس قلة المعروض من بعض المربين الذين خرجوا من السوق خلال الفترة الماضية، على الرغم من أن كانت الأسعار أقل من تكلفتهم الفعلية، ما تسبب في خسائر لهم.

وأشار "أبوصدام " خلال تصريحات لـ"صدي البلد " إلى أن الدولة اعتمدت استراتيجية لتكوين مخزون استراتيجي من الفراخ المبردة والمجمدة، لتغطية احتياجات السوق خلال الأشهر المقبلة، بما يكفي لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، وذلك للحد من تفاقم ارتفاع الأسعار خلال فترة رمضان.

وأضاف "نقيب الفلاحين " أن الارتفاع الحالي في الأسعار طبيعي وموسمي، حيث يشهد السوق عادة زيادة في الطلب على اللحوم البيضاء مع ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، وهو ما يفسر لجوء المواطنين إلى الدواجن بشكل أكبر خلال هذه الفترة من كل عام.



وأكد أن الأسعار الحالية تُعد عادلة بالنسبة للمربين، لأنها تغطي تكاليف الإنتاج، بعد فترة طويلة من الخسائر التي تكبدها القطاع، مشيرًا إلى أن السوق يقوم حاليًا بضبط نفسه بما يضمن عدم وقوع المربين في خسائر إضافية.

وطمأن "نقيب الفلاحين " المواطنين قائلًا: "الدولة على استعداد تام لمنع أي تفاقم في ارتفاع الأسعار، من خلال المخزون الاستراتيجي، بالإضافة إلى منافذ بيع تابعة لوزارة التموين، لضمان استقرار الأسعار خلال الشهر الكريم وما بعده".

موعد انخفاض أسعار الدواجن



وكشف حسين أبوصدام نقيب الفلاحين عن موعد انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق، حيث قال إن الأسعار ستنخفض عقب عيد الفطر ، وسيصل سعر الكيلو لـ 75 جنيهًا.



أسعار الدواجن اليوم

الدواجن البيضاء: 90 جنيهًا في المزرعة، و105 جنيهًا للمستهلك.



أمهات الدواجن: 65 جنيهًا في المزرعة، و80 جنيهًا للمستهلك.

الدواجن الساسو (الفراخ الحمراء): 105 جنيهات في المزرعة، و120 جنيهًا للمستهلك.



الدواجن البلدي: 110 جنيهات في المزرعة، و130 جنيهًا للمستهلك.



البانيه: 180 جنيهًا في المزرعة، و230 جنيهًا في المحلات.