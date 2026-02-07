أوكرانيا تغرق في الظلام بعد الهجمات الروسية على منشآت الطاقة

أعلنت شركة أوكرينيرجو الأوكرانية للكهرباء عن قطع التيار الكهربائي بشكل طارئ في معظم مناطق البلاد بسبب هجوم واسع النطاق شنه الجيش الروسي.



وشنت روسيا هجوماً ضخماً آخر على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا هذا الصباح، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وقالت الشركة الأوكرانية إنه نتيجة للأضرار الناجمة عن الإضرابات، تم فرض انقطاعات طارئة للتيار الكهربائي في معظم مناطق البلاد.

وأضافت "تجدر الإشارة إلى أن الهجوم لا يزال مستمراً. وستبدأ أعمال الترميم حينما يسمح الوضع الأمني ​​بذلك".



وأكدت أن جداول انقطاع التيار الكهربائي التي نُشرت سابقاً، والتي كانت تُحدد كل ساعة، غير سارية المفعول مؤقتاً. وسيتم رفع القيود الطارئة بعد استقرار الوضع في شبكة الكهرباء.

