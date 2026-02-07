مع انطلاق التيرم الثاني.. غرامة لأولياء الأمور حال غياب الطالب دون إذن

انطلقت اليوم الدراسة لتعلن عن انطلاق اليوم لبداية التيرم الثاني 2026 في مدارس المحافظات التي لا تطبق السبت إجازة رسمية ، على أن تبدا غدا الاحد في باقي محافظات الجمهورية ، يأتي ذلك بعد انتهاء إجازة منتصف العام رسميا .

وتزامنا مع بدء الدراسة ، قد يلجأ العديد من الطلاب للغياب من المدرسة دون إذن ، لذا حظر القانون غياب الطلاب من المدارس دون إذن، وذلك لإحداث نهضة تعليمية وضمان استفادة جميع الطلاب من المناهج التعليمية.

عقوبات تغيب الطالب عن الدراسة دون عذر

المادة 21 من قانون التعليم ، فرضت عقوبات صارمة حال تغيب الطالب عن الدراسة دون عذر، حيث يعاقب بغرامة مقدارها عشرة جنيهات والد الطفل أو المتولى أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه فى المادة (19) من هذا القانون”.

وتتعدد العقوبة حال تكرار المخالفة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولى أمره.