قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجلس جامعة حلوان يهنئ نخبة من أساتذته لتوليهم مناصب مرموقة محليًا ودوليًا
أسعار العملات الأجنبية في مصر بمستهل تعاملات الخميس
وحدات الجيش الروسي تتمكن من تحرير 25 مبنى في كوبيانسك خلال يوم واحد
أمطار وانخفاض بالحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس
آخر تحديث.. أسعار العملات العربية في البنك الأهلي مستهل تعاملات الخميس
شيكابالا يوجه رسالة إلى زيزو: زعلت عليك
واشنطن تمهد لعهد جديد بغزة.. مشروع قرار أممي لإنهاء الحرب وتطبيق رؤية ترامب للشرق الأوسط
قدراته لا تؤهله.. مجدي عبد الغني يهاجم نجم الأهلي
أمين الحزب الاتحادي الديمقراطي: الدعم السريع أكبر تهديد لأمن السودان واستقراره
رفضنا حبا في الزمالك.. غانم سلطان يكشف عن مفاوضات الخطيب لانتقال نجله للأهلي
معركة قضائية.. المحكمة العليا الأمريكية تُشكك في قانونية رسوم ترامب الجمركية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

إلحاق معامل ومنشآت للتدريب أو الإنتاج بكل مدرسة تكنولوجية بقانون التعليم

المدارس التكنولوجية
المدارس التكنولوجية
معتز الخصوصي

أجاز قانون التعليم  إلحاق معامل ومنشآت للتدريب أو الإنتاج أو المزارع المناسبة وفقًا لطبيعتها بكل مدرسة تكنولوجية.

تنص المادة (30) من قانون التعليم على أن التعليم الفني والتقني "الثانوي التكنولوجي" يهدف إلى إعداد فئة الفنيين في المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة مثل الصناعة والزراعة والفندقة وتكنولوجيا الأعمال، وتنمية المهارات الفنية لدى الدارسين. 

ويتم القبول في نوعيات التعليم الفني والتقني "الثانوي التكنولوجي" بعد الحصول على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، ووفقًا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي.

وتشمل مقررات الدراسة مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقًا للتخصصات والبرامج التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. ويُمنح الطالب، عند اجتياز المرحلة بنجاح، شهادة البكالوريا المصرية التكنولوجية.

إنشاء نوعيات متخصصة من المدارس التكنولوجية

وتنص المادة (31) من قانون التعليم على أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، يحدد بقراراته شروط إنشاء ونوعيات وأهداف المدارس التكنولوجية، وكذلك طريقة وخطط العمل والدراسة والتدريب بها، والمسؤوليات الملقاة عليها، ونوعية التخصصات التي يدرسها طلابها.

ويجوز إنشاء مدارس تكنولوجية متعددة التخصصات، وتُلحق بكل مدرسة معامل ومنشآت للتدريب أو الإنتاج أو المزارع المناسبة وفقًا لطبيعتها، مع مراعاة التناسب في المساحة والتجهيزات لتلك المنشآت والمعامل والمزارع مع عدد وتخصصات الطلاب ونوع الدراسة والأقسام.

كما يجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي وبناءً على احتياجات سوق العمل، إنشاء نوعيات متخصصة من المدارس التكنولوجية ومراكز التميز (مدارس تكنولوجية متميزة تشمل مراكز تدريبية وخدمية)، وكذلك إنشاء برامج تكنولوجية خاصة، وبرامج دراسية مزدوجة تعتمد على التدريب في مؤسسات الصناعة والأعمال المختلفة. ويمكن أن تكون هذه المدارس والبرامج والمراكز بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والأعمال والخدمات العامة والخاصة المختلفة.

وتنص المادة (32) من قانون التعليم على أنه يُشكَّل في كل مدرسة تكنولوجية مجلس إدارة يمثل فيه قطاعات الإنتاج أو الخدمات المعنية، لمعاونة مدير المدرسة في الإدارة وتوفير فرص التدريب والتشغيل لطلاب وخريجي المدرسة.

وتحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قواعد تنظيم العمل بهذه المجالس واختصاصاتها، ويصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص.

قانون التعليم معامل منشآت المزارع مدرسة تكنولوجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انبعاث شمسي

خلال ساعات.. تحذير من عاصفة جيومغناطيسية قوية تضرب الأرض

بدءًا من اليوم.. قرار جديد من الحكومة بشأن الإيجار القديم

بدءًا من اليوم.. تفاصيل قرار الحكومة الجديد بشأن الإيجار القديم

عوض تاج الدين

اللي يصاب بالبرد يجلس في البيت.. عوض تاج الدين يوجه رسالة للطلاب

الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تطورات سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 نوفمبر

المهندس حسن البيلي

بسبب 5 آلاف جنيه.. علقة موت لمحصل كهرباء في التجمع |خاص

مدرسة سعودية

إجراء سعودي عاجل ضد معلم مصري يعمل بأحد مدارس المملكة

زهران ممداني عمدة نيويورك الجديد

زهران ممداني.. عمدة نيويورك المسلم الملتحي .. عاش في القاهرة ويعاني "فوبيا الأماكن المغلقة"

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر بختام التعاملات اليوم

ترشيحاتنا

الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تطورات سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 نوفمبر

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في مدن ومحافظات الجمهورية اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025

تأشيرة العمرة

قبل ما تفكر في العمرة.. تعرف على تعديلات المملكة في الحصول على تأشيرة السعودية

بالصور

مذاق لا يقاوم.. طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة

طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة
طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة
طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة

تحميك من أمراض خطيرة.. فوائد لا تعرفها للجوافة

تحميك من أمراض خطيرة|فوائد الجوافة
تحميك من أمراض خطيرة|فوائد الجوافة
تحميك من أمراض خطيرة|فوائد الجوافة

لاندروفر ديفندر تتحول إلى بيك أب بلمسة هولندية فريدة

ديفندر 130
ديفندر 130
ديفندر 130

طريقة عمل الشاورما السوري في البيت

طريقة عمل الشاورما السوري في البيت
طريقة عمل الشاورما السوري في البيت
طريقة عمل الشاورما السوري في البيت

فيديو

مسلم

مسلم يوضح حقيقة رجوعه لطليقته ويكشف سبب الانفصال‎

المتهم

الداخلية تضبط المتهمين بقطع يد شاب في الدقهلية| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

المزيد