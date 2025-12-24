بعد واقعة ريهام عبدالغفور.. أشرف زكي: لن نتهاون مع أي إساءة للفنانين أو تشويه صورة مصر

أكد نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، أن النقابة لن تتهاون مع أي إساءة للفنانين أو محاولة لتشويه صورة مصر، مشددًا على اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد كل من يثبت تورطه في نشر محتوى مسيء.

وأوضح “زكي” أن النقابة بدأت بالفعل متابعة الصفحات والمنصات التي تقوم بنشر الصور أو مقاطع الفيديو للفنانين دون إذن، وتحريفها أو عرضها خارج سياقها الطبيعي، مؤكدًا أن هذه الممارسات تُعد تجاوزًا صارخًا وغير مقبول وتسيء لصورة الفن المصري ومكانته.

وأضاف أن النقابة ستُلاحق قانونيًا كل من يثبت تورطه، سواء كانوا أفرادًا أو صفحات أو منصات رقمية، داعيًا أصحاب المواقع والمؤسسات الإعلامية للتضامن معها ووقف الانفلات الذي يُضر بالمهنة وبسُمعة الدولة.

وشدّد “زكي” -في بيان- على أن حرية الإعلام لا تعني الفوضى أو انتهاك الخصوصية، مؤكدًا استمرار النقابة في حماية أعضائها والدفاع عن كرامتهم بكل السُبل القانونية.