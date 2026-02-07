قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي يشهد إطلاق ميثاق الشركات الناشئة.. بعد قليل
تاريخ مواجهات الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري
وفاة المستشار سامي بريك مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب سابقا
نصائح مهمة لمرضى السكر ومتى يجب الإفطار فورًا خلال شهر رمضان
تمرد شيكوبانزا.. إيقاف وغرامة وعرض للبيع | قرارات صارمة في الزمالك
واثقين في لاعبي الزمالك.. معتمد جمال يعلق على مشاكل إيقاف القيد
زيلينسكي: أمريكا تريد من روسيا وأوكرانيا إنهاء الحرب بحلول الصيف
العراق.. السفارة الأمريكية تبلغ عن تفجير مسيطر عليه بمركز الدعم الدبلوماسي
تاجرى مخدرات يغسلون 150 مليون جنيه فى شراء عقارات
الدفاع الروسية: تحرير تشوجونوفكا بمقاطعة خاركوف وتدمير 168 مسيرة أوكرانية
دعاء أواخر شعبان .. 15 كلمة للرزق وبلوغ رمضان بالتوبة
عمالقة التكنولوجيا يضخون 650 مليار دولار في سباق الذكاء الاصطناعي
طفلك في خطر.. علامات تنذر بإدمان الإنترنت وكيفية التعامل معه

عبدالصمد ماهر

قال الدكتور حسام عبدالغفار ، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان ،  إن التكنولوجيا  ليست خطر في حد ذاتها،  حيث أنها  وسيلة مهمة للتعلم والتواصل وتبادل المعرفة لكن المشكلة بتبدأ لما الاستخدام يتحول لإفراط أو سلوك قهري ويأثر على نفسية الإنسان، وجودة حياته، وعلاقاته الاجتماعية.

إبنك في خطر.. علامات إدمان الأطفال الإنترنت 

 

  • نوبات غضب عند تقليل الاستخدام
  • اضطرابات النوم أو الشهية
  • تراجع دراسي
  • انعزال اجتماعي
  • فقدان الإحساس بالوقت
  • إخفاء عدد ساعات الاستخدام تمثل إنذار مبكر وتستوجب التدخل الطبي

ضوابط الاستخدام الآمن للإنترنت والالعاب الالكترونية :

• اختيار محتوى مناسب للفئة العمرية

• تجنب الألعاب أو التطبيقات التي تعتمد على العنف المفرط أو المقامرة الرقمية أو العزلة الاجتماعية

• تفعيل أدوات الرقابة الأبوية للأطفال

• عدم مشاركة البيانات أو الصور الشخصية

• أخذ فواصل منتظمة من الشاشات

• تجنب استخدام الشاشات أثناء الوجبات أو قبل النوم بساعة

الاستخدام الصحي للشاشات حسب الفئة العمرية وفقاً للمعايير الطبية والنفسية :


أقل من 5 سنوات :- 

يفضل تجنب استخدام الإنترنت قدر الإمكان، ولو ضروري لا يزيد عن 30 دقيقة يوميا وتحت إشراف


من 6 إلى 12 سنة :- 

من ساعة إلى ساعتين يوميًا كحد أقصى مع تجنب الشاشات قبل النوم.
من 13 إلى 18 سنة
من ساعتين إلى 3 ساعات يوميا مع متابعة نوعية المحتوى والألعاب.


البالغون
أي استخدام يؤثر على النوم أو الأداء الوظيفي أو العلاقات الاجتماعية يستوجب إعادة التقييم.

