طفلك في خطر.. علامات تنذر بإدمان الإنترنت وكيفية التعامل معه

قال الدكتور حسام عبدالغفار ، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان ، إن التكنولوجيا ليست خطر في حد ذاتها، حيث أنها وسيلة مهمة للتعلم والتواصل وتبادل المعرفة لكن المشكلة بتبدأ لما الاستخدام يتحول لإفراط أو سلوك قهري ويأثر على نفسية الإنسان، وجودة حياته، وعلاقاته الاجتماعية.

إبنك في خطر.. علامات إدمان الأطفال الإنترنت

نوبات غضب عند تقليل الاستخدام

اضطرابات النوم أو الشهية

تراجع دراسي

انعزال اجتماعي

فقدان الإحساس بالوقت

إخفاء عدد ساعات الاستخدام تمثل إنذار مبكر وتستوجب التدخل الطبي

ضوابط الاستخدام الآمن للإنترنت والالعاب الالكترونية :

• اختيار محتوى مناسب للفئة العمرية

• تجنب الألعاب أو التطبيقات التي تعتمد على العنف المفرط أو المقامرة الرقمية أو العزلة الاجتماعية

• تفعيل أدوات الرقابة الأبوية للأطفال

• عدم مشاركة البيانات أو الصور الشخصية

• أخذ فواصل منتظمة من الشاشات

• تجنب استخدام الشاشات أثناء الوجبات أو قبل النوم بساعة

الاستخدام الصحي للشاشات حسب الفئة العمرية وفقاً للمعايير الطبية والنفسية :



أقل من 5 سنوات :-

يفضل تجنب استخدام الإنترنت قدر الإمكان، ولو ضروري لا يزيد عن 30 دقيقة يوميا وتحت إشراف



من 6 إلى 12 سنة :-

من ساعة إلى ساعتين يوميًا كحد أقصى مع تجنب الشاشات قبل النوم.

من 13 إلى 18 سنة

من ساعتين إلى 3 ساعات يوميا مع متابعة نوعية المحتوى والألعاب.



البالغون

أي استخدام يؤثر على النوم أو الأداء الوظيفي أو العلاقات الاجتماعية يستوجب إعادة التقييم.