وزير العدل: استقلال القضاء الدستورى ركيزة أساسية فى الدولة لتحقيق الاستقرار

قال وزير العدل، المستشار عدنان فنجرى، ان اجتماع رؤساء المحاكم الدستورية يعد ملتقى للفكر الدستورى الأكبر بأفريقيا، ويضم نخبة من القامات الدستورية الأفريقية، تحت رعاية الرئيس السيسي.

وأوضح وزير العدل خلال الاجتماع التاسع لرؤساء المحاكم الدستورية العليا والمجالس الدستورية الافريقية، أن تعزيز الشراكة الأفريقية ودعم التعاون المؤسسي بين دول القارة وترسيخ دور القضاء الدستوري، لكونه ركيزة لتحقيق الاستقرار.

وشدد وزير العدل على أهمية استقلال القضاء الدستورى واعتباره ركيزة أساسية فى الدولة.

وأضاف: ان المحكمة الدستورية العليا بمصر ترسخ التنسيق بين المحاكم الافريقية الأخري ونتطلع لتبادل الخبرات العملية

وشدد على أن المحكمة الدستورية العليا هى الحصن الأعظم لحماية الدستور.