مدبولي يشهد فيلما تسجيليا عن رواد الأعمال خلال إطلاق ميثاق الشركات الناشئة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فيلما تسجيليا حول المجموعة الوزارية لريادة الأعمال خلال احتفالية إطلاق ميثاق الشركات الناشئة في مصر.

وعرض الفيلم شهادات لرواد الأعمال والشركات الناشئة ، موضحين الهدف من الميثاق الذي يعد خارطة طريق واضحة يمثل الالتزام الحكومي بالعمل الجاد نحو تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام .

ووصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء منذ قليل، إلى المتحف المصري الكبير لإطلاق المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، "ميثاق الشركات الناشئة" الأول في مصر.

يأتي الإطلاق بعد أكثر من عام من الجهود المشتركة والتنسيق المستمر بين الجهات الوطنية المعنية بريادة الأعمال، ومجتمع الشركات الناشئة، والمستثمرين، وممثلي مجلس النواب، وغيرهم من الجهات المعنية.

ويتم إطلاق "ميثاق الشركات الناشئة" خلال فعاليات قمة "رايز أب" بحضور دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، و الوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلي الشركات الناشئة ورواد الأعمال والمستثمرين.

والتقت رئيس الوزراء، صورة تذكارية مع اللجنة الوزارية وعدد من النواب والمسئولين.