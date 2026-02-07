قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء البريطاني الأسبق: رسائل إبستين قد ترقى إلى «جريمة مالية»
محمد صلاح الأقرب.. النصر يوافق على رحيل رونالدو
رئيس الأركان الإيراني : أي مغامرة ضد إيران ستُكلل بعواقب وخيمة
خلى المهنة سلطة.. نقابة الأطباء تحيل الدكتور ضياء العوضي للتأديب
الدكتور محمد أنور: مصر لم تعد مستهلك للأدوية بل تحولت إلى قاعدة صناعية تصدر الصحة إلى العالم
مدبولي: الإصلاحات المتتالية مكنت الدولة من القضاء على السوق السوداء في سعر الصرف
الساعدي القذافي: العائلة لا تتهم أحداً في مقتل سيف الإسلام
خلال إطلاق ميثاق الشركات الناشئة.. مدبولي: نستهدف تمكين 5000 منشأة وتوفير نصف مليون فرصة عمل
تأجيل الحكم في الطعن على فوز القائمة الوطنية بغرب الدلتا في انتخابات النواب
الأسبوع المقبل.. راصد الزلازل الهولندي يحذر من هزات أرضية عنيفة
مدبولي: ميثاق الشركات الناشئة وثيقة مرنة تخضع للتحديث والتطوير المستمر
وزيرة التخطيط تكشف تفاصيل ميثاق ريادة الأعمال
أخبار البلد

مدبولي يشهد فيلما تسجيليا عن رواد الأعمال خلال إطلاق ميثاق الشركات الناشئة

فيلم تسجيلي
فيلم تسجيلي
محمود مطاوع

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فيلما تسجيليا حول المجموعة الوزارية لريادة الأعمال خلال احتفالية إطلاق ميثاق الشركات الناشئة في مصر.

وعرض الفيلم شهادات لرواد الأعمال والشركات الناشئة ، موضحين الهدف من الميثاق الذي يعد خارطة طريق واضحة يمثل الالتزام الحكومي بالعمل الجاد نحو تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام .

ووصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء منذ قليل، إلى المتحف المصري الكبير لإطلاق المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، "ميثاق الشركات الناشئة" الأول في مصر.

يأتي الإطلاق بعد أكثر من عام من الجهود المشتركة والتنسيق المستمر بين الجهات الوطنية المعنية بريادة الأعمال، ومجتمع الشركات الناشئة، والمستثمرين، وممثلي مجلس النواب، وغيرهم من الجهات المعنية.

ويتم إطلاق "ميثاق الشركات الناشئة" خلال فعاليات قمة "رايز أب" بحضور دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، و الوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلي الشركات الناشئة ورواد الأعمال والمستثمرين.

والتقت رئيس الوزراء، صورة تذكارية مع اللجنة الوزارية وعدد من النواب  والمسئولين.

مدبولي الشركات الناشئة الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء

