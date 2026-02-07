توجيهات عاجلة من صحة المنوفية لمستشفى السادات بعد جولة مفاجئة

أجرى الدكتور عمرو مصطفى محمود وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ، مرورًا تفقديًا على مستشفى السادات المركزي لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على مستوى الأداء داخل مختلف الأقسام.

وبدأت الجولة بتفقد قسم الاستقبال والطوارئ للتأكد من سرعة التعامل مع الحالات وتقليل زمن انتظار المرضى، ثم متابعة العمل بالأقسام الداخلية ومراجعة نسب الإشغال ومدى جاهزية الفرق الطبية.

كما شملت الجولة المرور على العناية المركزة وقسم الحضانات لمتابعة سير العمل والاطمئنان على مستوى الرعاية المقدمة، بالإضافة إلى المرور على العيادات الخارجية مع التوجيه بتقليل الزحام وتحسين تنظيم الخدمة.

وخلال المرور، تم مراجعة قسم العمليات والاطلاع على دفاتر العمليات، مع التشديد على زيادة عدد العمليات لتلبية احتياجات المرضى وتسريع تقديم الخدمة والقضاء على قوائم الإنتظار .

كما تم التواصل مع إدارة التغذية بالمديرية وطلب تشكيل لجنة متخصصة لفحص المطبخ والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية، إلى جانب مراجعة أعمال التوريد والعقود ذات الصلة.

ورصد خلال الجولة بعض الملاحظات، حيث وجه وكيل الوزارة إدارة مكافحة العدوى بالمديرية بمتابعة سير العمل ومراجعة الإجراءات والتأكد من تطبيقها بدقة.

كما تم تحويل المتغيبين للشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة، مع التشديد على رفع كفاءة منظومة الأمن والنظافة داخل المستشفى.

رافق وكيل الوزارة خلال المرور الدكتور محمد سلامة مدير إدارة العلاجي بالمديرية،

وأكد الدكتور عمرو مصطفى ، أن هذه الجولات الميدانية تأتي ضمن خطة المديرية لتعزيز الرقابة والمتابعة المستمرة ورفع كفاءة الأداء داخل المنشآت الصحية، مشددًا على أن الانضباط وجودة الخدمة يمثلان أولوية قصوى، وأن أي قصور يتم التعامل معه فورًا بما يضمن تقديم خدمة طبية آمنة ولائقة بالمواطنين.