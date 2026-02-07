إصابة شخصين.. السيطرة علي حريق مصنع "أكياس بلاستيك" في المنطقة الصناعية بالمنوفية

تمكنت قوات الحماية المدنية والاطفاء في محافظة المنوفية من السيطرة علي حريق مصنع “ أكياس بلاستيك” بالمنطقة الصناعية بمدينة قويسنا.
تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية اخطارا من العميد أحمد منيع مدير الحماية المدنية بنشوب حريق بمصنع “ اكياس بلاستيك” بالمنطقة الصناعية.
بالانتقال تبين نشوب حريق بمصنع “ اكياس بلاستيك” بالمنطقة الصناعية بمدينة قويسنا.
وعلي الفور تم الدفع بعدد 8 سيارات الاطفاء للسيطرة علي الحريق.
واكد شهود عيان وجود اثنين مصابين في الحريق وتم نقلهم إلي مستشفي قويسنا.
فيما جاري حصر التلفيات والمصابين وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.