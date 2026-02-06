قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأم وابنها وقعوا من تامن دور | صدمة في العصافرة
الأولوية للصواريخ الباليستية.. تطورات خطيرة في إيران بشأن المواقع النووية
هل يتم تقديم الساعة قبل رمضان؟.. اعرف موعد التوقيت الصيفي رسميًا
أنا أسعد إنسان.. رئيس القومي للسينما يشيد بالفيلم الوثائقي عن المخرج داود عبد السيد في حفل تأبينه
الجايزة كيلو بانيه | إعلان صادم من عمرو أديب على الهواء
لعشاق الصيف.. موعد انتهاء فصل الشتاء 2026 فلكيًا
أسعار الذهب مساء اليوم في الإمارات 6-2-2026
نيسان سنترا وتويوتا كورولا.. أي سيارة تختار وكم سعرهما؟
الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر.. 115 مليون شخص بشرق المتوسط في مهب الريح
الاتفاق يتجاوز ضمك بثنائية نظيفة في دوري روشن
انفجار في منطقة حشماتية شرق طهران
الأسعار ترتفع | الذهب والفضة يربحان مع ضعف الدولار وتصاعد المخاوف الجيوسياسية بين أمريكا وإيران
محافظات

أحد المعالم التاريخية.. محافظ المنوفية يفتتح المسجد العباسي بشبين الكوم

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
مروة فاضل

افتتح مساء اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، المسجد العباسي بمدينة شبين الكوم عقب الانتهاء من أعمال تطويره ، والذي يُعد أحد أبرز المعالم الإسلامية والتاريخية بمحافظة المنوفية ومقصداً دينياً هاماً يرتبط بهوية روحية وتراثية عريقة ، وذلك في إطار خطة الدولة للحفاظ على التراث الإسلامي وتطوير المقاصد الدينية ذات الطابع التاريخي .

وذلك بحضور  محمد موسى نائب المحافظ ، المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد، الدكتور معوض حماد وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية ،  سيد شعبان رئيس حي غرب شبين الكوم، الشيخ معين رمضان مدير إدارة أوقاف شبين الكوم ، النائب خالد راشد عضو مجلس الشيوخ، الدكتورة شيرين عبدالعزيز ،  شريف الغرابلي أعضاء مجلس النواب ، وعدد من رجال الدين والدعوة ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

أدى محافظ المنوفية شعائر صلاة العشاء وأزاح الستار عن اللوحة التذكارية وتفقد أعمال التطوير والمحيط الخارجي بالمسجد ، موجهاً بتضافر الجهود واستكمال أعمال التطوير بالمحيط الخارجي وتركيب أعمدة ديكورية لإضفاء مظهر جمالي وحضاري ، كما وجه رئيس حي غرب بحصر كافة النقاط المتهالكة بالشوارع المؤدية للمسجد تمهيداً لرصفها. وأعرب عن تقديره للقائمين علي تطوير هذا الصرح ذات الطراز الخاص والذي يشهد علي عراقة التصميم وأصالته.

 وخلال تفقده ، أشار محافظ المنوفية إلى أن تجديد المسجد العباسي يرجع إلى كونه مزاراً سياحيا هاماً وللحفاظ على التراث الإسلامي وأهميته ومكانته الأثرية، مقدماً الشكر والتقدير لوزيري الآثار  والأوقاف لدعمهم الدائم والمستمر لأهالي المنوفية ومثمناً دورهم الرائد في تطوير وتجديد المساجد بنطاق المحافظة، مؤكداً على مواصلة مسيرة التنمية الشاملة بالمحافظة لتحقيق المزيد من آمال وطموحات شعب المحافظة في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية إلى أنه تم الإنتهاء من أعمال إحلال وتجديد وصيانة وترميم 140 مسجداً بنطاق المحافظة خلال الفترة من أول يوليو 2025 وحتي الآن وذلك على نفقة الوزارة وبالجهود الذاتية.

يأتي هذا في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله وتجهيزها في أبهي صورة تليق بقدسيتها ونشر رسالة الوسطية والإعتدال بما يساهم في أداء الدور الدعوي والتثقيفي للمساجد ويعزز القيم الدينية  والأخلاقية في المجتمع . 

جدير بالذكر أنه بُني المسجد العباسي بمدينة شبين الكوم في عصر الخديوي عباس حلمي الثاني عــام 1911 م ويزيد عمره عن 110 عاماً ، ويُعد أحد أهم المعالم الآثرية الإسلامية والعمارة الدينية بمحافظة المنوفية، يتميز بالطراز المعماري والفني والزخرفي ويضم تحفاً أثرية وأعمدة من الرخام الأصلي ومنبرا خشبيا ذات نقوش رائعة .

