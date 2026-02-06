المنوفية: ضبط 12 طن مواد غذائية و1000 لتر سولار مجهول المصدر وتحرير 242 مخالفة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية جهودها في شن حملاتها التموينية المكبرة بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمرور على المنشآت التموينية والمخابز والأسواق خلال يومى الخميس والجمعة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وأسفرت الحملات عن:-

تحرير 154 محضر مخالفات للمخابز نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة.

تحرير 88 محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر وبأزيد من السعر.

ضبط 1000 لتر سولار مدعم مجهول المصدر بكيان مخالف بناحية السادات.

ضبط ما يقرب من 12 طن مواد غذائية بدون مستندات بكيان آخر بقويسنا وإتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفات.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية علي ضرورة استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمنشآت ومجابهة كافة صور الغش التجاري حفاظًا على حقوق المواطنين وسلامة المنتجات المتداولة.