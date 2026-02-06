أسرار التصميم الرقمي ورشة عمل بـ أسنان عين شمس

نظمت كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور كريم البطوطي؛ ورشة عمل تدريبية متخصصة حول أسرار التصميم الرقمي باستخدام برنامج Exocad.



جاءت الورشة بتنظيم الدكتورة أميرة النجار مدير نادي الابتكار وريادة الأعمال بالكلية، وقدمها الطبيب أحمد رضا، حيث تناولت ورشة العمل أحدث التقنيات الرقمية المستخدمة في تصميم التركيبات السنية، بما يسهم في تطوير المهارات العملية للطلاب ومواكبة متطلبات سوق العمل.



أعقب ذلك محاضرة متخصصة حول أساسيات وتقنيات التصوير الفوتوغرافي قدمها الطبيب أحمد ناصر زلابيا، استهدفت رفع الوعي بأهمية التصوير الاحترافي في المجال الطبي والتعليمي.



وشهدت الورشة مشاركة عدد من طلاب الكلية، إلى جانب عدد من الخريجين.



وفي ختام الفعاليات، ألقت الدكتورة ريهام مجدي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب كلمة توجهت خلالها بالشكر والتقدير لمقدمي الورشة والمحاضرة، ولجميع القائمين على التنظيم، كما أثنت على حرص الطلاب والخريجين على تنمية مهاراتهم العلمية والعملية.



كما قامت إدارة الكلية بتكريم المحاضرين تقديرًا لمشاركتهم الفعالة وإسهامهم المتميز.



تأتي هذه الورشة تأتي في إطار حرص الكلية على دعم الأنشطة التدريبية والتطبيقية، وتعزيز المعرفة الفنية والعملية للطلاب، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على مواكبة التطور التكنولوجي في مجال طب الأسنان.