قافلة إنسانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم بـ الإسماعيلية

نظمت مؤسسة بوابتك للخير للتنمية قافلة إنسانية بمحافظة الإسماعيلية لدعم الأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم

وذلك تحت رعاية اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، وبإشراف مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وذلك في إطار توجهات الدولة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وفي ضوء التعاون بين أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع الأهلي.

وتضمنت القافلة تنفيذ عدد من المبادرات المجتمعية، من بينها مبادرة «قدم الخير» التي شملت توفير أطراف صناعية، وأجهزة شلل الأطفال، وكراسي متحركة بمختلف أنواعها، وكراسي مخصصة لأطفال الشلل الدماغي وضمور العضلات، إلى جانب الجبائر والأحذية الطبية، وذلك وفقًا للأبحاث الاجتماعية المعتمدة من مديرية التضامن الاجتماعي والوحدات الاجتماعية المختصة.

كما شملت القافلة تنفيذ مبادرة «دفا»، التي استهدفت توزيع بطاطين على الأسر الأولى بالرعاية، في إطار تخفيف الأعباء المعيشية ودعم منظومة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

وفي هذا السياق، شاركت بوابتك للخير بالجيزة بالاشتراك والتعاون مع جمعية عمارة بالإسماعيلية، حيث تم تسليم عدد من الكراسي المتحركة وسماعات الأذن لعدد من ذوي الهمم، كما تم الاتفاق على استمرار التعاون لتوفير مستلزمات ذوي الهمم، بما يشمل الكراسي المتحركة والسماعات الطبية، إلى جانب إجراء عمليات جراحية للأسر الأولى بالرعاية.

وأوضحت مها الحفناوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، أن التعاون مع مؤسسات المجتمع الأهلي يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات الاجتماعية، ويعزز من تكامل الجهود مع المبادرات التي تنفذها الدولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية.

من جانبها، أكدت عزة جمال المدير التنفيذي لمؤسسة بوابتك للخير للتنمية أن تنظيم القافلة يأتي دعمًا لجهود الدولة في مجال الحماية الاجتماعية، وبالتنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة، بما يضمن وصول الخدمات إلى مستحقيها من الأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم.

وتأتي هذه القافلة في إطار الدور الذي تضطلع به مؤسسات المجتمع الأهلي، باعتبارها شريكًا أساسيًا في تنفيذ خطط الدولة للتنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية.