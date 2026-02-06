المال لا يجلب السعادة.. الغندور يطرح تساؤلا للجمهور

شارك الإعلامي خالد الغندور، تساؤلا لجمهوره عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، ولاق تفاعلا كبيرا.

وكتب الغندور في منشور: “إيلون ماسك أغني رجل في تاريخ البشرية ٧٨٨ مليار دولار بيقول المال لا يجلب السعادة، يا تري رأيكم ايه”.

من جانب آخر، كشف الإعلامي خالد الغندور ، عن سبب أستمرار إمام عاشور مع النادي الأهلي و اكتفاء النادي بعقوبته فقط بعد أزمتة الأخيرة.

وقال الغندور خلال حواره على شاشة قناة «أون سبورت»: «لو إمام عاشور كان لاعب عادي وشتم رموز النادي هل الأهلي كان جابه؟، بالتأكيد لأ، بس الأهلي جابه لإن إمام عاشور لعيب جامد، وبالتالي الأهلي سامحه عشان جامد».