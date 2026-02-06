دينا دياب: اتخضّيت من ردود الفعل على دوري في “السادة الأفاضل”

كشفت الفنانة دينا دياب عن كواليس ردود الفعل الواسعة التي تلقتها مؤخرًا بعد مشاركتها في فيلم «السادة الأفاضل»، مؤكدة أن النجاح الذي حققته مشاهدها في العمل جاء مفاجئًا لها إلى حدٍ كبير.



وخلال استضافتها في برنامج «رايح ولا جاي» عبر إذاعة الراديو 9090، أوضحت دياب أنها شعرت بصدمة شديدة بعدما لاحظت حجم التفاعل الجماهيري على دورها، قائلة إنها لم تتوقع أن تنتشر مشاهدها بهذه السرعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو أن تحظى بهذا القدر من الإشادة.



وأضافت أن ردود الفعل الإيجابية وتعليقات الجمهور منحتها دفعة معنوية كبيرة، لكنها في الوقت نفسه “اتخضّت” من حجم الانتشار، خاصة مع تصدّر اسمها قوائم الأكثر تداولًا خلال الأيام الماضية.



وكانت دينا دياب قد لفتت الأنظار من خلال مشاهدها في الفيلم إلى جانب الفنانين طه الدسوقي وعلي صبحي، حيث حظيت أداؤها بإشادات واسعة من رواد السوشيال ميديا، ما ساهم في زيادة الاهتمام بها وبخطواتها الفنية المقبلة.



على صعيد آخر، تستعد دياب لخوض تجربة جديدة في موسم دراما رمضان 2026، حيث تشارك في بطولة مسلسل جديد إلى جانب الفنان كزبرة، وتواصل حاليًا تصوير مشاهدها في العمل، معربة عن تفاؤلها بأن يشكل المشروع مفاجأة للجمهور ويحقق صدى مماثلًا لنجاحاتها الأخيرة.