مواعيد عمل النقل العام بالقاهرة في رمضان 2026، يبحث عنها عدد كبير من المواطنين عنها, وذلك بالتزامن مع إعلان هيئة النقل العام بالقاهرة الانتهاء من استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، من خلال تنفيذ خطة تشغيلية خاصة تستهدف تيسير حركة تنقل المواطنين، ومواكبة التغير في مواعيد العمل ومعدلات الذروة المرورية خلال الشهر الكريم.

مواعيد عمل النقل العام بالقاهرة في رمضان 2026 وخطة تشغيل خاصة لتخفيف الزحام

وتعتمد خطة تشغيل النقل العام في رمضان 2026 على التنسيق الكامل بين خطوط هيئة النقل العام وخطوط النقل الجماعي ومترو الانفاق، بما يسهم في تحقيق سيولة مرورية وتخفيف التكدسات، مع تكثيف الرقابة على منظومة التشغيل بالكامل طوال ساعات العمل، لضمان انتظام الخدمة والحفاظ على جودتها.

مواعيد النقل العام في رمضان 2026

تشمل الخطة تعديل مواعيد اتوبيسات النقل العام في رمضان 2026، حيث يتم تشغيل 50 في المئة من اسطول الهيئة في مواعيده المعتادة بدءا من الساعة 5.30 صباحا، على ان يخرج النصف الاخر من الاتوبيسات تدريجيا حتى الساعة 8.30 صباحا، بما يتناسب مع مواعيد بدء العمل الصباحية التي تتأخر خلال شهر رمضان مقارنة بالايام العادية.

وتستمر مواعيد النقل العام في رمضان 2026 لمدة تصل الى 10 ساعات تشغيل متواصلة، لتغطية ذروة ما قبل الافطار، والتي تشهد كثافات مرتفعة من الركاب على مختلف الخطوط.

وفيما يخص الفترة المسائية، تقرر مد ساعات تشغيل عدد من خطوط النقل العام التي تخدم المناطق ذات الطابع الديني، وعلى رأسها مناطق السيدة زينب، والسيدة عائشة، والامام الشافعي، والامام الليثي، والازهر الشريف، ومسجد الامام الحسين، وجامع عمرو بن العاص.

ويكون اخر قيام لهذه الخطوط بعد منتصف الليل، على ان تصل نهايات الخدمة في اطراف المدينة بعد الساعة الواحدة صباحا، لتلبية احتياجات المواطنين خلال فترات الذروة المسائية.

كما يتم تشغيل خدمة ليلية منتظمة طوال شهر رمضان، تبدأ من الساعة 9 مساء وحتى الساعة 5 صباحا، لتغطية المناطق الدينية والتجارية، وتسهيل حركة التنقل خلال ساعات السهر.

مواعيد النقل الجماعي في رمضان 2026

وبشأن النقل الجماعي، تقرر مد ساعات عمل نحو 65 في المئة من خطوط الميني باص التابعة لمشروع شركات النقل الجماعي بالقاهرة خلال رمضان 2026، بما يحقق التكامل مع خدمات النقل العام، ويسهم في ربط مختلف احياء العاصمة بالمناطق الدينية والخدمية، ودعم منظومة النقل خلال الشهر الكريم.