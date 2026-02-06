قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صدام الكبار يفرض نفسه.. برشلونة وأتلتيكو وجها لوجه في طريق النهائي
أول تعليق مصري بعد استعادة تمثال ‌عمره 3500 عام من هولندا
مواعيد قافلة الأزهر التعليمية الكبرى لطلاب الشهادة الثانوية بـ مطروح
قرعة نصف نهائي كأس الملك.. موعد مواجهة برشلونة وأتليتكو مدريد
بعد إنتهاء الإيقاف| موعد مشاركة إمام عاشور فى تدريبات الأهلي الجماعية
افتتاح مسجد عادل بن رباح بالناصرية شرق الجبل في أسوان.. صور
مئات الليبيين يشاركون في تشييع جثمان سيف القذافي إلى مثواه الأخير | شاهد
تقارير إعلامية: الركراكي يستقيل من تدريب منتخب المغرب
زاهي حواس: فيلم الرجل ذو القبعة يدعم السياحة المصرية
قريبا ...إعلامي يفجر مفاجأة بشأن منصب شيكا بالا الجديد
مصادر: العثور على 19 رصاصة بجثة سيف الإسلام القذافي
مواعيد عمل النقل العام بالقاهرة في رمضان 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مواعيد عمل النقل العام بالقاهرة في رمضان 2026

مواعيد عمل النقل العام بالقاهرة في رمضان 2026 وخطة تشغيل خاصة لتخفيف الزحام
مواعيد عمل النقل العام بالقاهرة في رمضان 2026 وخطة تشغيل خاصة لتخفيف الزحام
محمد غالي

مواعيد عمل النقل العام بالقاهرة في رمضان 2026،  يبحث عنها عدد كبير من المواطنين عنها, وذلك بالتزامن مع إعلان هيئة النقل العام بالقاهرة الانتهاء من استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، من خلال تنفيذ خطة تشغيلية خاصة تستهدف تيسير حركة تنقل المواطنين، ومواكبة التغير في مواعيد العمل ومعدلات الذروة المرورية خلال الشهر الكريم.

مواعيد عمل النقل العام بالقاهرة في رمضان 2026 وخطة تشغيل خاصة لتخفيف الزحام

وتعتمد خطة تشغيل النقل العام في رمضان 2026 على التنسيق الكامل بين خطوط هيئة النقل العام وخطوط النقل الجماعي ومترو الانفاق، بما يسهم في تحقيق سيولة مرورية وتخفيف التكدسات، مع تكثيف الرقابة على منظومة التشغيل بالكامل طوال ساعات العمل، لضمان انتظام الخدمة والحفاظ على جودتها.

مواعيد عمل النقل العام بالقاهرة في رمضان 2026 وخطة تشغيل خاصة لتخفيف الزحام

مواعيد النقل العام في رمضان 2026

تشمل الخطة تعديل مواعيد اتوبيسات النقل العام في رمضان 2026، حيث يتم تشغيل 50 في المئة من اسطول الهيئة في مواعيده المعتادة بدءا من الساعة 5.30 صباحا، على ان يخرج النصف الاخر من الاتوبيسات تدريجيا حتى الساعة 8.30 صباحا، بما يتناسب مع مواعيد بدء العمل الصباحية التي تتأخر خلال شهر رمضان مقارنة بالايام العادية.

وتستمر مواعيد النقل العام في رمضان 2026 لمدة تصل الى 10 ساعات تشغيل متواصلة، لتغطية ذروة ما قبل الافطار، والتي تشهد كثافات مرتفعة من الركاب على مختلف الخطوط.

مواعيد اتوبيسات النقل العام في رمضان 2026

وفيما يخص الفترة المسائية، تقرر مد ساعات تشغيل عدد من خطوط النقل العام التي تخدم المناطق ذات الطابع الديني، وعلى رأسها مناطق السيدة زينب، والسيدة عائشة، والامام الشافعي، والامام الليثي، والازهر الشريف، ومسجد الامام الحسين، وجامع عمرو بن العاص.

ويكون اخر قيام لهذه الخطوط بعد منتصف الليل، على ان تصل نهايات الخدمة في اطراف المدينة بعد الساعة الواحدة صباحا، لتلبية احتياجات المواطنين خلال فترات الذروة المسائية.

كما يتم تشغيل خدمة ليلية منتظمة طوال شهر رمضان، تبدأ من الساعة 9 مساء وحتى الساعة 5 صباحا، لتغطية المناطق الدينية والتجارية، وتسهيل حركة التنقل خلال ساعات السهر.

مواعيد النقل الجماعي في رمضان 2026

وبشأن النقل الجماعي، تقرر مد ساعات عمل نحو 65 في المئة من خطوط الميني باص التابعة لمشروع شركات النقل الجماعي بالقاهرة خلال رمضان 2026، بما يحقق التكامل مع خدمات النقل العام، ويسهم في ربط مختلف احياء العاصمة بالمناطق الدينية والخدمية، ودعم منظومة النقل خلال الشهر الكريم.

النقل العام بالقاهرة مواعيد عمل النقل العام النقل العام مواعيد عمل هيئة النقل شهر رمضان المبارك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة

240 جنيها زيادة| ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-2-2026

البلوجر روح

القصة الكاملة لأزمة البلوجر روح من الشهرة لمحاولة إنهاء حياتها

المستشار ناجي شحاتة في حوار سابق مع صدى البلد

وفاة المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس الجنايات السابق

ماجد الجنيدي

لن أتنازل عن حقه.. والد الطفل ضحية التخدير يكشف تفاصيل صادمة عن آخر لحظات ابنه

إبستين

شبح بملابس برتقالية قرب زنزانة إبستين.. كاميرا المراقبة تكشف لغزا ليلة وفاته

قطع المياه

دبروا احتياجاتكم.. قطع المياه عن مناطق بالدقي والعجوزة لمدة 8 ساعات اليوم

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 6-2-2026

ترشيحاتنا

المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام

وزير قطاع الأعمال العام: دعم التحول الأخضر بالشركات التابعة

الذهب والدولار

الدولار يضغط على الذهب.. هبوط 100 جنيه محليًا و73 دولارًا عالميًا وسط ترقب موجة صعود جديدة

شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف عددٍ من مشروعات

«الإسكان» تستعرض حصاد أسبوع حافل بالمشروعات القومية والتحول الرقمي والشراكات الاستثمارية

بالصور

قافلة إنسانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم بـ الإسماعيلية

الفاعليات
الفاعليات
الفاعليات

دينا الشربيني وآسر ياسين يخطفان الأنظار.. لقطات خاصة من مسلسل «اتنين غيرنا»

مسلسل اتنين غيرنا
مسلسل اتنين غيرنا
مسلسل اتنين غيرنا

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة لمسلسل روج أسود وقنوات العرض

روج أسود
روج أسود
روج أسود

نيو ستارت.. مخاوف من عودة سباق التسلح النووي من جديد

اختبار لقنبلة نووية - أرشيفية
اختبار لقنبلة نووية - أرشيفية
اختبار لقنبلة نووية - أرشيفية

فيديو

روج أسود

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة لمسلسل روج أسود وقنوات العرض

الطالب إبراهيم

بعد 45 عملية جراحية وحروق تجاوزت 75%.. طفل يستعيد الحياة بنجاح أول زراعة جلد في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد