محافظ الوادي الجديد : دعم الطلاب المتفوقين وتكريم الأوائل تحفيزًا على مواصلة التفوق

أكد محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، حرصه على دعم الطلاب المتفوقين وتكريم الأوائل؛ تحفيزًا على مواصلة التفوق وحصد نتائج مُشرّفة .. وذلك خلال تفقده لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة موط الرسمية للغات المشتركة بمركز الداخلة، يرافقه إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، وجهاد متولى رئيس المركز، والدكتور سامي فضل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.



وأطمأن المحافظ على انتظام أعمال اللجان وتوفير بيئة امتحانية ترتكز على الهدوء والالتزام؛ لضمان أداء الطلاب للامتحانات في أجواءٍ ملائمة، مُوجهًا بتذليل أي عقبات قد تواجه الطلاب أو المراقبين .



من جانبه .. أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، متابعة منظومة العمل بإمتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بمدارس إدارة الداخلة التعليمية، مشيراً إلى انتظام الطلاب داخل اللجان، والالتزام بكافة التعليمات المنظمة لأعمال الإمتحانات.



وأوضح ، انه تم الإستماع إلى آراء الطلاب حول مستوى الأسئلة ومدى وضوحها ، وعدم وجود أى أخطاء فنية بورقة البوكليت، وسط توفير كافة سبل كافة لهم، مع الإلتزام بإجراءات الانضباط والنزاهة والشفافية والتعامل الفورى الحاسم مع أي محاولات غش، والإلتزام بحظر إستخدام الهواتف الذكية داخل اللجان سواء للطلاب أو القائمين على الإمتحانات.



وأشار إلى متابعة سير الإمتحانات من داخل غرفة العمليات بمقر إدارة الداخلة التعليمية بتواجد جميع المعنيين وبحضور ايمن حنفى مدير الإدارة التعليمية بالداخلة، وذلك فى إطار الحرص على متابعة سير منظومة العمل لحظة بلحظة وإنتظام الطلاب داخل لجان سير الامتحانات، حيث يؤدى الطلاب الإمتحان فى مادة الهندسة.