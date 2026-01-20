تقلبات جوية .. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

تقلبات جوية جديدة تستعد لها البلاد، خاصة بعد أن حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تقلبات في حالة الطقس اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026، مع تزايد فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

طقس

الأرصاد تحذر من أمطار خفيفة ومتقطعة على عدد من المناطق اليوم

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيانها، أن أحدث صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة خلال الساعات المقبلة، يصاحبها فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من صحراء مطروح والسواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وأضافت الأرصاد، أن فرص الأمطار قد تمتد خلال ساعات الليل بنسبة حدوث تقترب من 20% إلى مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، على فترات متقطعة.

وأكدت الهيئة، استمرار المتابعة الدقيقة للحالة الجوية، مطالبة الجهات المعنية والمواطنين باتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار المحتملة للظواهر الجوية المتوقعة.