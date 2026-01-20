قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

دعاء الإفطار أول يوم في شعبان.. اغتنم أوقات الاستجابة بكلمات تفتح لك أبواب الرزق

دعاء الإفطار أول يوم في شعبان
دعاء الإفطار أول يوم في شعبان
أحمد سعيد

كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شهر شعبان لذا يعد دعاء الإفطار أول يوم في شعبان فرصة للمسلم لطلب خيري الدنيا والآخرة من ربه، حيث إن لحظة الإفطار تعد من أبرز أوقات الاستجابة الثابتة في السنة النبوية، ونعرض في السطور التالية مجموعة من أفضل الأدعية التي يستحب ترديدها عند الإفطار من أجل اغتنام فضل دعوة الصائم التي لا ترد عند الإفطار.

دعاء الإفطار أول يوم في شعبان للرزق

يسعى كل مسلم إلى اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام وخاصة في الدعاء ومن أفضل صيغ دعاء الإفطار أول يوم في شعبان للرزق:

«اللهم سخر لي الأرزاق والفتوحات في كل وقت وساعة وهون علي كل صعب ويسر علي كل عسير اللهم أقذف في قلبي رجائك وأقطعه عمن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك ، اللهم وما ضعفت عنه قوتي وقصر عنه عملي ولم تنتهي إليه رغبتي ولم تبلغه مسألتي ولم يجري على لساني مما أعطيت أحدا من الأولين والآخرين من اليقين فخصني به يا رب العالمين »

دعاء الإفطار أول يوم في شعبان لخيري الدناي والآخرة

اللهمَّ إنِّي أسألُك من خيرِ ما سألَك به عبدُك ونبيُّك، وأعوذُ بك من شرِّ ما عاذ به عبدُك ونبيُّك.

اللهمَّ إنِّي أسألُك الجنةَ وما قرَّب إليها من قولٍ أو عملٍ، وأعوذُ بك من النارِ وما قرَّب إليها من قولٍ أو عملٍ، وأسألُك أنْ تجعلَ كلَّ قضاءٍ قضيتَه لي خيراً.

وأسألُكَ خَشيتَكَ في الغيبِ والشَّهادةِ، وأسألُكَ كلمةَ الحقِّ في الرِّضا والغضَبِ، وأسألُكَ القصدَ في الفقرِ والغنى.

وأسألُكَ نعيماً لاَ ينفدُ، وأسألُكَ قرَّةَ عينٍ لاَ تنقطعُ، وأسألُكَ الرِّضا بعدَ القضاءِ، وأسألُكَ بَردَ العيشِ بعدَ الموتِ.

اللهمَّ إنِّي أسألُك من الخيرِ كلِّه عاجلِه وآجله ما علِمتُ منه وما لم أعلمُ، وأعوذُ بك من الشرِّ كلِّه عاجلِه واجله ما علِمتُ منه وما لم أعلمُ.

وأسألُكَ لذَّةَ النَّظرِ إلى وجْهكَ، والشَّوقَ إلى لقائِكَ في غيرِ ضرَّاءَ مضرَّةٍ، ولاَ فتنةٍ مضلَّةٍ، اللَّهمَّ زيِّنَّا بزينةِ الإيمانِ، واجعلنا هداةً مُهتدينَ.

اللَّهمَّ بعلمِكَ الغيبَ وقدرتِكَ على الخلقِ أحيِني ما علمتَ الحياةَ خيراً لي، وتوفَّني إذا علمتَ الوفاةَ خيراً لي.

دعاء الإفطار أول يوم في شعبان للفرج القريب

«اللهم أعني ولا تعن عليّ، وانصرني ولا تنصر عليّ، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى عليّ، رب اجعلني لك شكارًا، لك ذكارًا، لك مخبتًا إليك أوّاها منبيًا، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبّت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة صدري».

«اللهم إني أعوذ بك أن أَضل أو أُضل، أو أَزل أو أُزل، أو أَظلِم أو أُظلم، أو أَجهل أو يُجهل علي، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن سهلًا إذا شئت سهلًا».

« اللهم يا ذا الرحمة الواسعة، يا مطلعا على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر، لا يعزب عنك شيء، أسألك فيضة من فيضان فضلك، وقبضة من نور سلطانك، وأنسًا وفرجًا من بحر كرمك، أنت بيدك الأمركله ومقاليد كل شيء، فهب لنا ما تقر به أعيننا، وتغنينا عن سؤال غيرك، فإنك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشيم، في بابك واقفون، ولجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم».

دعاء أول يوم في شعبان للصائم

  • اللهم اجعل هذا اليوم شاهدا لنا لا علينا، اللهم اجعلنا ممن تحبهم وتغفر لهم وتعتق رقابهم من النار، اللهم اجعلنا ممن رضيت عنهم ورضوا عنك.
  • اللهم يا واسع الفضل، وسعت كل شيء رحمة وعلما، وسع لنا في أرزاقنا، واغمرنا برحمتك، وأكرمنا بلذة القرب منك.
  • اللهم قو إيماننا، وطهر قلوبنا، واجعلنا من عبادك المخلصين، اللهم لا تخرجنا من هذا اليوم إلا بذنب مغفور وسعي مشكور.
  • اللهم اجبر خواطرنا، واغسل قلوبنا، وانزع منا كل هم وضيق، وارزقنا الراحة والرضا بقضائك، اللهم اجعل لنا نصيبا من كل خير تنزله.
  • اللهم اهل علينا الأيام العشر، وادخلها علينا بالأمن واليمن والايمان والسلامة والسلام والإسلام والبر والتقوى والهدى والمغفرة والتوفيق لما تحب وترضى والحفظ مما تسخط غير ضالين ولا مضلين.
  • اللهم اجعل لنا فيها نصيبا من الرحمة والمغفرة، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اعتق رقابنا من النار.
  • اللهم إني اسألك خير هذا الشهر وخير القدر وأعوذ بك من شره ومن سوء المحشر ومن شر يوم الحشر.
دعاء الإفطار أول يوم في شعبان دعاء الإفطار دعاء شهر شعبان الدعاء الدعاء عند الإفطار دعاء أول يوم في شعبان أدعية دعوات دعاء أول يوم في شعبان للصائم دعاء للصائم أول يوم في شعبان

