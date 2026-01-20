دعاء أول يوم في شعبان للميت.. كلمات تثبته عند السؤال

دعاء اول يوم في شعبان للميت ، يعد أعظم هدية من الحي للميت، حيث إن شهر شعبان يحمل الكثير من النفحات والبركات والعطايا الربانية ، والتي يتشاركها الأحياء مع أحبائهم الأموات من خلال دعاء أول يوم في شعبان الميت، فإن كانت نعيم الأحياء ونجاتهم من مهالك الدنيا تكون حتمية من خلال الدعاء، فكذلك الحال للمتوفين .

دعاء اول يوم في شعبان للميت

ورد دعاء للميت في قبره بالرحمة والمغفرة عن الإمام الشافعي، حيث قال: "اللَّهُمَّ أسْلَمَهُ إلَيْكَ الأشحاء مِنْ أهْلِهِ وَوَلَدِهِ، وَقَرابَتِهِ وَإِخْوَانِهِ، وَفَارَقَ مَنْ كَانَ يُحِبُّ قُرْبَهُ، وَخَرَجَ مِنْ سَعَةِ الدُّنْيا وَالحَياةِ إلى ظُلْمَةِ القَبْرِ وَضِيقِهِ، وَنَزَلَ بِكَ وأنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ، إنْ عاقَبْتَهُ فَبِذَنْبٍ، وإنْ عَفَوتَ عَنْهُ فأنْتَ أهْلُ العَفْوِ، أنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ، وَهُوَ فَقِيرٌ إلى رَحْمَتِكَ، اللَّهُمَّ اشْكُرْ حَسَنَتَهُ، وَاغْفِرْ سَيِّئَتَهُ، وأعِذْهُ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَاجْمَعْ لَهُ بِرَحْمَتِكَ الأمْنَ منْ عَذَابِكَ، واكْفِهِ كل هَوْلٍ دُونَ الجَنَّةِ، اللَّهُمَّ أخلفه فِي تَرِكَتِهِ فِي الغابِرِينَ، وَارْفَعْهُ فِي عِلِّيِّينَ، وَعْدْ عَلَيْهِ بِفَضْلِ رَحْمَتِكَ يا أرْحَمَ الرَّاحِمِينَ".

اللهمّ اغفر له وارحمه وأدخله جنّات النّعيم. اللهمّ يا حنَّان، يا منَّان، يا واسع الغفران، اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسّع مدخله، واغسله بالماء والثّلج والبرد، ونقِّه من الذّنوب والخطايا كما يُنقَّى الثوب الأبيض من الدّنس.

اللهمّ أبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وزوجًا خيرًا من زوجه، وأدخله الجنّة، وأعزّه من عذاب القبر، ومن عذاب النّار اللهمّ عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله اللهمّ قِهِ السيّئات، قال تعالى: (ومن تقِ السيّئات يومئذٍ فقد رحمته) اللهمّ حلّ روحه محلّ الأبرار، وتغمَّده بالرّحمة أثناء الليل والنّهار، برحمتك يا أرحم الرّاحمين اللهمّ أوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم إليه، وضاعف رحمتك ورضوانك عليه.



دعاء للميت في اول يوم في شعبان

اللهمّ ارحمنا إذا أتانا اليقين، وعرق منّا الجبين، وكثر الأنين والحنين اللهمّ ارحمنا إذا اشتدّت السكرات، وتوالت الحسرات، وأطبقت الرّوعات، وفاضت العبرات، وتكشّفت العورات، وتعطّلت القوى والقدرات. اللهمّ ارحمنا إذا بلغت (التّراقي، وقيل من راق، وظنّ أنّه الفراق، والتفت السّاق بالساق، إلى ربّك يومئذٍ المساق)، وتأكّدت فجيعة الفراق للأهل والرّفاق، وقد حمَّ القضاء، فليس من واق.

اللهمّ ارحمنا إذا حمِّلنا على الأعناق، وكان إليك يومئذٍ المساق، وداعًا أبديًّا للدور والأسواق، والأقلام والأوراق، إلى من تذلّ له الجباه والأعناق.

اللهم اجعل نسائم الجنة تهب عليهم يا أرحم الراحمين، اللهم كما أمطرت علينا من خيرك، أمطر على قبور من رحلوا من سحائب رحمتك.

اللهم اجعل لهم في كل قطرة مطر راحة ومغفرة يا رب العالمين، رب بلل تربة من فارقونا بقطرات من خيرك، اللهم بلل قبر والديّ من أنهار جنتك، واجعل لهما في كل قطرة مطر راحة ومغفرة يارب العالمين.

اللهم اروِ قبور من انقطعت حيلتهم من هذه الدنيا يارب، واجعلهم من المكرمين المُنعمين.

الدعاء للميت ابي وامي

اللهم ارحم من عجزت عقولنا عن استيعاب فراقهم واجعل قبورهم نورًا وضياء إلى يوم يبعثون.

اللهم ارحم أبي وأمي وعوضهما عن كل ألم أصابهما بـجنة عرضها السماوات والأرض.

اللهم اجعل قبر أمي وأبي روضة وبستان في نعيم دائم ودار خلد تحت ظل الرحمن.

اللهم اجعل عن يمين والديَّ نورًا، حتّى تبعثهما آمنين مطمئنّين في نورٍ من نورك.

اللهمّ افسح لأبي في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة.

اللهمّ إن كان والديَّ محسنين فزدهم من حسناتهما، وإن كانا مسيئين فتجاوز عن سيّئاتهما.

اللهمّ ادخل أبي الجنّة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب.

الدعاء للميت بالعفو والمغفرة

ومنها، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ، وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجًَا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ.

الدعاء للميت ولغيره من الأحياء، بطلب المغفرة والثّبات على الإسلام للجميع من الأحياء والأموات بقول، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلاَمِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الإِيمَانِ، اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلاَ تُضِلَّنَا بَعْدَهُ.

الدعاء للميت بأن يُنجيه الله تعالى من عذاب القبر، ومن أهواله وفتنته بقول، اللَّهُمَّ إِنَّ فُلاَنَ بْنَ فُلاَنٍ فِي ذِمَّتِكَ، وَحَبْلِ جِوَارِكَ، فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ، وَعَذَابِ النَّارِ، وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَقِّ، فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ.

الدعاء للميت بأن يغفر الله تعالى له خطاياه، ويزيد في حسناته بقول اللَّهُمَّ عَبْدُكَ وَابْنُ أَمَتِكَ احْتَاجَ إِلَى رَحْمَتِكَ، وَأَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ، إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِي حَسَنَاتِهِ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ.

دعاء للميت في قبره بقول، اللهم بيض وجهه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، اللهم يمن كتابه، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفّه على الإيمان.

اللهم أظله تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ولا باقي إلا وجهك، اللهم اكتبه عندك من الصالحين والصديقين والشهداء والأخيار والأبرار، وكذلك دعاء للميت بقول، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا، كبيرنا وصغيرنا.

اللهم اجعل ذريته سترًا بينه وبين نار جهنم، اللهم يا باسط اليدين بالعطايا، يا قريب يا مجيب دعوة الداع إذا دعاك، يا حنّان يا منّان يا رب يا أرحم الراحمين، يا بديع السماوات والأرض، يا أحد يا صمد أعطِ المتوفى من خير ما أعطيت به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، عطاء ما له من نفاد من مالك خزائن السماوات والأرض.

اللهم ثبته بالقول الثابت، وارفع درجته، واغفر خطيئته، وثقل موازينه. اللهم احمه تحت الأرض، واستره يوم العرض، ولا تخزه يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله.

اللهم استقبله عندك خالٍ من الذنوب والخطايا، وأنت راضٍ عنه غير غضبان عليه، اللهم أبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وذرية خيرًا من ذريته، وزوجًا خيرًا من زوجه، وأدخله الجنة بغير حساب برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم اسقه من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا يظمأ بعدها أبدًا، اللهم ارحمه فوق الأرض، وتحت الأرض، ويوم العرض عليك، اللهم قهِ عذابك يوم تبعث عبادك.

اللهم املأ قبره بالرضى والنور، والفسحة والسرور، اللهم ارحمه، ووسّع نزله، وأكرم مدخله، واجمعنا به في مستقر رحمتك، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صار، إليه لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إن المتوفى في كفالتك وضيافتك، فهل جزاء الضيف إلا الإكرام والإحسان وأنت أهل الجود والكرم.

اللهم يمّن كتابه، ويسر حسابه، وثقل بالحسنات ميزانه، وثبت على الصراط أقدامه، وأسكنه في أعلى الجنات بجوار حبيبك ومصطفاك صلى الله عليه وسلم.