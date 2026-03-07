الدفاعات الجوية السعودية تتصدى لمسيرات وصواريخ استهدفت منشآت حيوية

قال جمال الوصيف، مراسل «القاهرة الإخبارية» من الرياض، إن المملكة العربية السعودية شهدت خلال الساعات الـ 24 الماضية تصاعدًا في الهجمات التي استهدفت منشآت حيوية وقواعد عسكرية، مشيرًا إلى أن الدفاعات الجوية السعودية تمكنت من اعتراض عدد من الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية قبل وصولها إلى أهدافها.

وأوضح «الوصيف» أن من بين الأهداف التي تعرضت لمحاولات استهداف مصفاة الشيبة في منطقة الأحساء شرق المملكة، إضافة إلى قاعدة الأمير سلطان الجوية في مدينة الخرج جنوب الرياض، مؤكدًا أن معظم هذه الهجمات تم إسقاطها في مناطق صحراوية قبل وصولها إلى مواقعها المستهدفة.

وأضاف أن بعض الطائرات المسيّرة والصواريخ كانت متجهة نحو مناطق في شمال شرق العاصمة الرياض، حيث يقع مطار الملك خالد الدولي، إلا أن الدفاعات الجوية السعودية تمكنت من التعامل معها وتدميرها بنجاح، دون تسجيل إصابات أو أضرار كبيرة حتى الآن.

وأشار مراسل «القاهرة الإخبارية» إلى وجود تحركات دبلوماسية وعسكرية مكثفة في المملكة، كان أبرزها لقاء وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان مع قائد الجيش الباكستاني، لبحث سبل تعزيز التعاون العسكري والدفاعي المشترك في ظل التطورات الأمنية الراهنة في المنطقة.