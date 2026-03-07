قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يسلم عقود وحدات «سكن لكل المصريين» بحدائق العاصمة
الحرس الوطني الكويتي يسقط مسيرة.. وصفارات تدوي بالبحرين.. وبيان للأردن
جيش الاحتلال يصدر إنذاراً عاجلاً لسكان جنوب لبنان بالإخلاء الفوري
الصحة: تقرير أسبوعي يرصد تقدمًا ملحوظًا في المشروعات القومية خلال الأسبوع الأول من مارس 2026
مدارس ووحدات سكنية.. إيران تكشف حصيلة أضرار استهداف المنشآت المدنية خلال الحرب
حزب الله يستهدف موقع بلاط التابع لجيش الاحتلال المستحدث في جنوب لبنان بالصواريخ
بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل
الدفاعات الجوية السعودية تتصدى لمسيرات وصواريخ استهدفت منشآت حيوية
3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر
صواريخ خارقة للتحصينات.. الاحتلال يشن غارات عنيفة على بلدة النبي شيت في لبنان| التفاصيل
مدبولي يسلم عقود وحدات سكنية بحدائق العاصمة لمحدودي ومتوسطي الدخل
وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره العراقي تداعيات التصعيد العسكري
توك شو

الدفاعات الجوية السعودية تتصدى لمسيرات وصواريخ استهدفت منشآت حيوية

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

قال جمال الوصيف، مراسل «القاهرة الإخبارية» من الرياض، إن المملكة العربية السعودية شهدت خلال الساعات الـ 24 الماضية تصاعدًا في الهجمات التي استهدفت منشآت حيوية وقواعد عسكرية، مشيرًا إلى أن الدفاعات الجوية السعودية تمكنت من اعتراض عدد من الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية قبل وصولها إلى أهدافها.

وأوضح «الوصيف» أن من بين الأهداف التي تعرضت لمحاولات استهداف مصفاة الشيبة في منطقة الأحساء شرق المملكة، إضافة إلى قاعدة الأمير سلطان الجوية في مدينة الخرج جنوب الرياض، مؤكدًا أن معظم هذه الهجمات تم إسقاطها في مناطق صحراوية قبل وصولها إلى مواقعها المستهدفة.

وأضاف أن بعض الطائرات المسيّرة والصواريخ كانت متجهة نحو مناطق في شمال شرق العاصمة الرياض، حيث يقع مطار الملك خالد الدولي، إلا أن الدفاعات الجوية السعودية تمكنت من التعامل معها وتدميرها بنجاح، دون تسجيل إصابات أو أضرار كبيرة حتى الآن.

وأشار مراسل «القاهرة الإخبارية» إلى وجود تحركات دبلوماسية وعسكرية مكثفة في المملكة، كان أبرزها لقاء وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان مع قائد الجيش الباكستاني، لبحث سبل تعزيز التعاون العسكري والدفاعي المشترك في ظل التطورات الأمنية الراهنة في المنطقة.

القاهرة الإخبارية منشآت حيوية الطائرات المسيّرة والصواريخ

