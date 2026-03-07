تصعيد ناري من ترامب: اليوم ستُضرب إيران ضرباً مبرحا

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم السبت باستهداف المزيد من المسؤولين الإيرانيين، مؤكدا أن إيران ستضرب اليوم ضربا مبرحا وفق تعبيره.

وأدلى ترامب بهذه التصريحات على موقعه الإلكتروني "تروث سوشيال"، مشيراً إلى اعتذار الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في وقت سابق من اليوم للدول المجاورة عن هجمات طهران.

وكتب ترامب، دون الخوض في التفاصيل: "هناك مناطق وجماعات من الناس، لم تكن مُستهدفة حتى هذه اللحظة، تخضع لدراسة جدية للتدمير الكامل والموت المحقق، بسبب سلوك إيران السيئ".

كشفت شبكة إن بي سي الأمريكية أن الرئيس ترامب لا يستبعد إرسال قوات برية إلى إيران.

وأكد ترامب القضاء على البحرية الإيرانية، مشيدا بما يقوم به الجيش الأمريكي في حربه ضد طهران، حيث قال "نقوم بعمل جيد جدا في إيران".

وفي وقت لاحق، قال إن القيادة الإيرانية أصبحت "مُقيدة"، وإنه يبحث عن قيادة جديدة تُحسن معاملة الولايات المتحدة وإسرائيل، حتى لو كانت زعيماً دينياً، وحتى لو لم تكن إيران دولة ديمقراطية.