وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره العراقي تداعيات التصعيد العسكري

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، و فؤاد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية جمهورية العراق الشقيقة، يوم السبت ٧ مارس الجاري، للتشاور حول التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة.

شهد الاتصال تبادل الرؤى حول تداعيات استمرار التصعيد العسكري فى المنطقة، حيث حذر الوزير عبد العاطى من أن استمرار هذا النهج التصعيدي يهدد السلم والأمن الإقليميين ويحمل تداعيات وخيمة غير محسوبة، مشدداً على أهمية تغليب المسارات الدبلوماسية لاحتواء الموقف وتجنيب الإقليم ويلات اتساع رقعة الصراع.

وفي سياق متصل، تناول الوزيران الاعتداءات التي استهدفت الأراضي العراقية وعدداً من دول الخليج والدول العربية الشقيقة، حيث جدد الوزير عبد العاطي الإعراب عن تضامن مصر الكامل مع العراق وكافة الدول العربية في مواجهة تلك الهجمات، وأدان اى مساس بسيادة واستقرار العراق والدول الشقيقة، واكد على رفض مصر القاطع لأية مبررات أو ذرائع لشرعنة هذه الاعتداءات.