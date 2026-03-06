بعد القصف المتواصل.. وزير الخارجية الإيراني: لا نعادي دول الخليج وملتزمون بسياسة حسن الجوار

زعم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة أن طهران لا تكن أي عداء لدول الخليج، رغم القصف المتواصل الذي شنته على مدار الأيام الماضية مستهدفا عددا من المنشآت الحيوية إلى جانب المصالح الأمريكية بدول الخليج.

وقال وزير الخارجية الإيراني، إن "أمريكا​ تستغل أراضي بعض دول المنطقة في التخطيط والتنفيذ ودعم العمليات العدوانية ضدنا"، مضيفا أنه "في إطار دفاعنا عن أنفسنا نعتبر القواعد العسكرية للعدو وممتلكاته في المنطقة أهدافا مشروعة".

وأكد عراقجي، أننا لا نكن أي عداء للدول الخليجية​ ونحن ملتزمون بسياسة حسن الجوار.

وفي سياق آخر، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بعض الدول بدأت جهودا للوساطة وأبلغناها أننا ملتزمون بتحقيق سلام دائم في المنطقة.

وقال الرئيس الإيراني في تصريحات له: لا نتردد أبدا في الدفاع عن كرامة وسلطة بلدنا.

وفي وقت لاحق ؛ أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ، أن إيران سعت بكل جهد عبر الدبلوماسية لتجنب الانزلاق نحو الحرب، مشيراً إلى أن "العدوان العسكري الأمريكي-الصهيوني" لم يترك لطهران خياراً سوى الدفاع عن نفسها.