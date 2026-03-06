قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصفقة باظت| فالنسيا يوجه صدمة قوية لـ دبابة الأهلي
غاب بدون إذن.. محافظ مطروح يقيل رئيس مدينة سيوة من منصبه
د. مجدي عبد الغفار: القرآن يبشر بنصرة المظلومين ويؤكد العدل الإلهي
روماني وبيشوي.. قبطيان يقيمان مائدة الرحمن بالأقصر لإفطار الصائمين.. صور
إغلاق لجان التصويت في انتخابات نقابة المهندسين وبدء فرز الأصوات
إخلاء سبيل الفتاة صديقة المتهم بقتل طالب في الأكاديمية العربية للنقل البحري
جهود مكثفة لفرع الخصوص بشركة مياه القليوبية لضمان استدامة الخدمة في رمضان
الاستثمار: تحول في صافي الأصول الأجنبية من عجز إلى فائض يتجاوز 25.5 مليار دولار
الأهلي في 24 ساعة| إعتذار إجباري.. عودة الفتي المدلل وأزمة زيزو
أسعار العملات الأجنبية والعربية في تعاملات اليوم 6-3-2026
مد الأوكازيون الشتوي لـ مارس .. عقوبات رادعة لأصحاب العروض الوهمية
ضربها بالشومة وهرب.. أمن الغربية يطارد زوج تعدى على زوجته في طنطا
أخبار العالم

بعد القصف المتواصل.. وزير الخارجية الإيراني: لا نعادي دول الخليج وملتزمون بسياسة حسن الجوار

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي
قسم الخارجي

زعم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة أن طهران لا تكن أي عداء لدول الخليج، رغم القصف المتواصل الذي شنته على مدار الأيام الماضية مستهدفا عددا من المنشآت الحيوية إلى جانب المصالح الأمريكية بدول الخليج.

وقال وزير الخارجية الإيراني، إن "أمريكا​ تستغل أراضي بعض دول المنطقة في التخطيط والتنفيذ ودعم العمليات العدوانية ضدنا"، مضيفا أنه "في إطار دفاعنا عن أنفسنا نعتبر القواعد العسكرية للعدو وممتلكاته في المنطقة أهدافا مشروعة".

وأكد عراقجي، أننا لا نكن أي عداء للدول الخليجية​ ونحن ملتزمون بسياسة حسن الجوار.

وفي سياق آخر، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بعض الدول بدأت جهودا للوساطة وأبلغناها أننا ملتزمون بتحقيق سلام دائم في المنطقة.

وقال الرئيس الإيراني في تصريحات له: لا نتردد أبدا في الدفاع عن كرامة وسلطة بلدنا.

وفي وقت لاحق ؛ أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ، أن إيران سعت بكل جهد عبر الدبلوماسية لتجنب الانزلاق نحو الحرب، مشيراً إلى أن "العدوان العسكري الأمريكي-الصهيوني" لم يترك لطهران خياراً سوى الدفاع عن نفسها.

وزير الخارجية الإيراني دول الخليج عباس عراقجي المصالح الأمريكية بدول الخليج

