تعليق ساخر من خالد طلعت على لقاء الزمالك والاتحاد السكندري

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة مهمة مساء اليوم الجمعة أمام نظيره الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكتب الناقد الرياضي خالد طلعت عبر فيسبوك: “الزمالك لو كسب الاتحاد يتصدر الدوري اللي مستني الزمالك النهاردة”.

الزمالك يبحث عن مواصلة الانتصارات



يدخل الزمالك المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما قدم سلسلة من العروض القوية في الفترة الأخيرة، ويأمل في تحقيق فوز جديد يعزز موقعه في صدارة الدوري ويقربه خطوة إضافية من المنافسة على اللقب هذا الموسم. كما يسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب معتمد جمال إلى مواصلة النتائج الإيجابية التي حققها الفريق تحت قيادته، والتي ساهمت في عودة الزمالك إلى طريق الانتصارات محليًا.

ويعتمد الزمالك على مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرة والعناصر الشابة التي ظهرت بشكل مميز خلال المباريات الماضية، حيث يطمح الفريق في حصد النقاط الثلاث من أجل الحفاظ على فارق النقاط مع أقرب المنافسين في جدول الترتيب.