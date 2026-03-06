قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حقيقة فيديو جمع سيدة وشاب صغار الكلاب في جوال بلاستيك بالإسكندرية
الرئيس اللبناني يستقبل رؤساء الحكومة السابقين لمناقشة كيفية مواجهة العدوان الإسرائيلي
عيد الفطر المبارك .. طرق حجز تذاكر القطارات وجه بحري وقبلي
حرب إيران.. معسكر منتخب مصر في مارس يواجه شبح الإلغاء
شاهد.. الفريق كامل الوزير يدلي بصوته في انتخابات نقابة المهندسين
من بدر إلى فتح مكة.. لماذا ارتبط شهر رمضان بأعظم الانتصارات في التاريخ الإسلامي؟
حالة الطقس اليوم الجمعة 6 مارس 2026 ودرجات الحرارة المتوقعة
الملكة تربعت على العرش.. شقيق ياسمين عبد العزيز يشيد بها في دراما رمضان
سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 6-3-2026
وجع قلبي.. شمس البارودي بعد مشاهدتها مسلسل أصحاب الأرض
الصحفيين تفتح باب التسجيل لحضور الجمعية العمومية لاعتماد الميزانية
بدء موجة جديدة من الهجمات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية ببيروت
رياضة

حرب إيران.. معسكر منتخب مصر في مارس يواجه شبح الإلغاء

منتخب مصر الوطني
منتخب مصر الوطني
القسم الرياضي

يواجه معسكر منتخب مصر الوطني المقرر إنطلاقه فى الدوحة نهاية شهر مارس الجاري شبح الإلغاء بسبب التوترات الدائرة فى المنطقة علي إثر الهجمات التي تشنها إيران على قطر وبعض الدول العربية.

وحدد الجهاز الفني لـ منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن موعد انطلاق معسكر الفراعنة الكبار خلال شهر مارس الحالي استعدادا للمشاركة ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

وتقرر انطلاق معسكر منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن خلال الفترة من 23 وحتى 30 مارس الجاري.

وشهدت الساعات الماضية تواصل مسؤلي اتحاد الكرة بنظرائهم في الدوحة للوقوف على آخر المستجدات حول معسكر منتخب مصر الوطني في الدوحة نهاية شهر مارس الجاري. 

ووضع اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة فى الحسبان إقامة معسك منتخب مصر الوطني في القاهرة حال إلغاء معسكر الدوحة بسبب حرب إيران.

ومن المقرر أن يتخلل معسكر منتخب مصر الوطني في أجندة مارس الدولية خوض الفراعنة الكبار بقيادة حسام حسن وديتي السعودية وإسبانيا.

ويشارك منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026 فى أمريكا وكندا والمكسيك رفقة مجموعة ضمت منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

منتخب مصر حسام حسن معسكر الدوحة ودية السعودية ودية إسبانيا

