حرب إيران.. معسكر منتخب مصر في مارس يواجه شبح الإلغاء

يواجه معسكر منتخب مصر الوطني المقرر إنطلاقه فى الدوحة نهاية شهر مارس الجاري شبح الإلغاء بسبب التوترات الدائرة فى المنطقة علي إثر الهجمات التي تشنها إيران على قطر وبعض الدول العربية.

وحدد الجهاز الفني لـ منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن موعد انطلاق معسكر الفراعنة الكبار خلال شهر مارس الحالي استعدادا للمشاركة ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

وتقرر انطلاق معسكر منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن خلال الفترة من 23 وحتى 30 مارس الجاري.

وشهدت الساعات الماضية تواصل مسؤلي اتحاد الكرة بنظرائهم في الدوحة للوقوف على آخر المستجدات حول معسكر منتخب مصر الوطني في الدوحة نهاية شهر مارس الجاري.

ووضع اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة فى الحسبان إقامة معسك منتخب مصر الوطني في القاهرة حال إلغاء معسكر الدوحة بسبب حرب إيران.

ومن المقرر أن يتخلل معسكر منتخب مصر الوطني في أجندة مارس الدولية خوض الفراعنة الكبار بقيادة حسام حسن وديتي السعودية وإسبانيا.

ويشارك منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026 فى أمريكا وكندا والمكسيك رفقة مجموعة ضمت منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.