رويترز: مقتل 80 فردًا من طاقم سفينة حربية إيرانية هاجمتها غواصة أمريكية في سيريلانكا
إيقافات وغرامات مالية.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الـ 20 من الدوري
سعر الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم
رويترز: قطر ستغلق عمليات تسييل الغاز بالكامل اليوم
إصابة جنديين إسرائيليين بصاروخ مضاد للدروع جنوب لبنان
رغم الحرب الإسرائيلية على إيران.. البنك المركزي يعلن ارتفاع الاحتياطي النقدي بمقدار 1.35 مليار دولار
الكويت تستدعي القائم بالأعمال العراقي على خلفية هجمات شنتها فصائل عراقية على أراضيها
رشقة إيرانية جديدة تجاه الجليل وحيفا وتل أبيب والقدس المحتلة
الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير طائرتين مسيرتين فوق أصفهان
النهارده كام رمضان؟.. موعد أذان المغرب وحكم إخراج زكاة الفطر نقدًا
رئيس وزراء بريطانيا يدافع عن موقفه من الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران
القبض على سائق حنطور تحرش بفتاة أجنبية فى الأقصر
رياضة

حلم المونديال.. معسكر منتخب مصر لسلة الكراسي المتحركة ينطلق استعدادًا لتصفيات إفريقيا

محمد سمير

دخل منتخب مصر لكرة السلة على الكراسي المتحركة في  معسكر مغلق استعدادا لخوض تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم، والمقرر إقامتها في أنجولا خلال الفترة من 23 مارس إلى 4 أبريل 2026.

ويحظى المنتخب بدعم كامل من مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة على الكراسي المتحركة برئاسة مي زين الدين، التي وضعت التأهل إلى المونديال على رأس أولويات المرحلة الحالية، في ظل الطفرة التنظيمية التي تشهدها اللعبة خلال الفترة الأخيرة.

ويأتي المعسكر في توقيت بالغ الأهمية، ضمن خطة إعداد شاملة وضعها الجهاز الفني بقيادة إسماعيل عكاشة، المدير الفني، ومعه جمال جاد الرب مدربًا عامًا، ومحمود حسن مدربًا مساعدًا، بهدف الوصول باللاعبين إلى أعلى درجات الجاهزية الفنية والبدنية قبل خوض غمار التصفيات.

ويدخل المنتخب الوطني المعسكر مدعومًا بحالة معنوية مرتفعة، بعد تتويجه بالميدالية الفضية في البطولة العربية الأخيرة التي أقيمت بالكويت، عقب مشوار قوي أكد من خلاله أحقيته بالتواجد بين كبار اللعبة عربيًا.

وقدم المنتخب أداءً لافتًا خلال البطولة العربية، حيث تصدر مجموعته بانتصارين كبيرين على سوريا واليمن، قبل أن يتجاوز فلسطين في نصف النهائي بأداء مقنع، ويصل إلى المباراة النهائية التي خسرها بصعوبة أمام منتخب الكويت بفارق أربع نقاط فقط، في مواجهة اتسمت بالندية حتى اللحظات الأخيرة.

تلك التجربة منحت اللاعبين احتكاكًا قويًا وثقة إضافية، وهو ما يسعى الجهاز الفني لاستثماره خلال المعسكر الحالي، عبر تصحيح الأخطاء التي ظهرت في المباراة النهائية، والعمل على رفع نسق الأداء في الأوقات الحاسمة.

ومن المنتظر أن يشهد المعسكر تدريبات مكثفة على الجانبين الخططي والبدني، مع التركيز على سرعة التحول من الدفاع إلى الهجوم، وتحسين دقة التصويب تحت الضغط، إلى جانب تعزيز الانسجام بين العناصر الأساسية والبدلاء.

كما يولي الجهاز الطبي اهتمامًا خاصًا بالجوانب التأهيلية، لضمان جاهزية جميع اللاعبين قبل السفر إلى أنجولا، خاصة أن التصفيات الإفريقية ستشهد مواجهات قوية أمام منتخبات تسعى بدورها لخطف بطاقات التأهل إلى كأس العالم.

