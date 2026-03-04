قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رويترز: مقتل 80 فردًا من طاقم سفينة حربية إيرانية هاجمتها غواصة أمريكية في سيريلانكا
إيقافات وغرامات مالية.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الـ 20 من الدوري
سعر الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم
رويترز: قطر ستغلق عمليات تسييل الغاز بالكامل اليوم
إصابة جنديين إسرائيليين بصاروخ مضاد للدروع جنوب لبنان
رغم الحرب الإسرائيلية على إيران.. البنك المركزي يعلن ارتفاع الاحتياطي النقدي بمقدار 1.35 مليار دولار
الكويت تستدعي القائم بالأعمال العراقي على خلفية هجمات شنتها فصائل عراقية على أراضيها
رشقة إيرانية جديدة تجاه الجليل وحيفا وتل أبيب والقدس المحتلة
الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير طائرتين مسيرتين فوق أصفهان
النهارده كام رمضان؟.. موعد أذان المغرب وحكم إخراج زكاة الفطر نقدًا
رئيس وزراء بريطانيا يدافع عن موقفه من الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران
القبض على سائق حنطور تحرش بفتاة أجنبية فى الأقصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الكونغولي جاك ندالا حكمًا لمباراة المصري وشباب بلوزداد الجزائري بالكونفيدرالية

الكونغولي جاك ندالا
الكونغولي جاك ندالا
عبدالله هشام

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف " عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة ذهاب دور الثمانية من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين النادي المصري البورسعيدي وضيفه شباب بلوزداد الجزائري والمقرر إقامتها في العاشرة مساء السبت  الموافق الرابع عشر من مارس الجاري على ستاد السويس الجديد.

ويقود الطاقم حكم الساحة جان جاك ندالا  من الكونغو الديمقراطية  ومعه  مواطنه مساعد الحكم الأول جوليان بونجيلي نجيلا  ، و مواطنه مساع​د الحكم الثاني مواينيا جرادل مبليزي  ، فيما يتولى ​ التشادي الحاجي أليو محمد  مهام الحكم الرابع ، بينما يتولى الموريتاني دحان بيده مهام حكم تقنية الفيديو بمعاونة من الكاميرونية كارين أتيزامبونج فومو.

كما تم الإعلان أيضًا عن مسئولي المباراة المعينين من قبل " كاف " حيث يتولى الأوغندي  يوسف أويي  مهام مراقب المباراة ، فيما تم إسناد مهام منسق المباراة إلى الكيني فرانكلين أوبيمبي ،  ويتولى الصومالي  علي محمد أحمد  مهام مراقب الحكام ، وتقوم  المصرية  ايناس مظهر بمهام المنسق الإعلامي للمباراة ، ويتولى السيراليوني  محمد فريمان مهام المنسق الأمني للمباراة.

الكونفيدرالية المصري البورسعيدي المصري النادي المصري شباب بلوزداد الجزائري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

مشغولات ذهبية

بعد موجة هبوط قوية.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

سارة خليفة

اليوم .. محاكمة سارة خليفة بتهمة هتـــك عرض شاب داخل غرفة نومها

الهروب من الشرق الأوسط

الهروب من الجحيم.. مئات الآلاف من الأوروبيين يفرون في رحلات مكثفة بعد اشتعال الحرب ضد إيران

جنيهات ذهب

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأربعاء 4-3-2026

صورة أرشيفية

وسط استمرار الحرب .. الذهب يفقد مكاسبه في مصر والدولار يكسر حاجز الـ 50 جنيهًا

الأهلي

إعلامي : الأهلي طلب تعويض 5 مليارات جنيه من بيراميدز

ترشيحاتنا

مجلس الوزراء

الوزراء يوافق على تخصيص أراضي بنظام البيع بالدولار

مجلس الوزراء

الموافقة على منحة لإعداد الدراسات اللازمة لاستدامة محطة معالجة مياه الصرف بأبو رواش

مجلس الوزراء

الوزراء: مد خدمة عدد من أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة لمدة عامين

بالصور

أول إطارات سيارات مصنوعة لتتبع السائقين.. تحذير

تتبع إطارات السيارات
تتبع إطارات السيارات
تتبع إطارات السيارات

أورمان الشرقية: توزيع 318 كرتونة على المستحقين

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

صدى البلد يكرّم النجمة سلوى عثمان عن مسلسل «كلهم بيحبوا مودي»

تكريم الفنانة سلوي عثمان في موقع صدي البلد
تكريم الفنانة سلوي عثمان في موقع صدي البلد
تكريم الفنانة سلوي عثمان في موقع صدي البلد

تحميك من فقر الدم في رمضان.. أطعمة غنية بالحديد لا تغفلي عنها

تحميك من فقر الدم في رمضان.. أطعمة غنية بالحديد لا تغفلي عنها
تحميك من فقر الدم في رمضان.. أطعمة غنية بالحديد لا تغفلي عنها
تحميك من فقر الدم في رمضان.. أطعمة غنية بالحديد لا تغفلي عنها

فيديو

ألفت إمام

لو رجع الزمن هدرس قانون.. ألفت إمام تكشف أسرار أزماتها وتجربة الزوجة الثانية

عبلة كامل

رفضت كتابة جزء سادس.. كواليس عن عبلة كامل تكشفها الفنانة إيناس عز الدين

صالح جمعة

توبت واتجوزت بدري.. اعترافات نارية من صالح جمعة عن المال والشهرة والالتزام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

المزيد