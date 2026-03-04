الكونغولي جاك ندالا حكمًا لمباراة المصري وشباب بلوزداد الجزائري بالكونفيدرالية

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف " عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة ذهاب دور الثمانية من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين النادي المصري البورسعيدي وضيفه شباب بلوزداد الجزائري والمقرر إقامتها في العاشرة مساء السبت الموافق الرابع عشر من مارس الجاري على ستاد السويس الجديد.

ويقود الطاقم حكم الساحة جان جاك ندالا من الكونغو الديمقراطية ومعه مواطنه مساعد الحكم الأول جوليان بونجيلي نجيلا ، و مواطنه مساع​د الحكم الثاني مواينيا جرادل مبليزي ، فيما يتولى ​ التشادي الحاجي أليو محمد مهام الحكم الرابع ، بينما يتولى الموريتاني دحان بيده مهام حكم تقنية الفيديو بمعاونة من الكاميرونية كارين أتيزامبونج فومو.

كما تم الإعلان أيضًا عن مسئولي المباراة المعينين من قبل " كاف " حيث يتولى الأوغندي يوسف أويي مهام مراقب المباراة ، فيما تم إسناد مهام منسق المباراة إلى الكيني فرانكلين أوبيمبي ، ويتولى الصومالي علي محمد أحمد مهام مراقب الحكام ، وتقوم المصرية ايناس مظهر بمهام المنسق الإعلامي للمباراة ، ويتولى السيراليوني محمد فريمان مهام المنسق الأمني للمباراة.