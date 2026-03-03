وزير الشباب والرياضة يبحث مستجدات تنفيذ ستاد النادي المصري الجديد

عقد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، اجتماعاً موسعاً، لبحث مستجدات تنفيذ مشروع ستاد النادي المصري البورسعيدي الجديد، وذلك في إطار متابعة الوزارة المستمرة لمعدلات الإنجاز بالمشروعات القومية الرياضية.

وخلال الاجتماع الذى حضره مسؤولي شركة المقاولات وتمت مناقشة نسب التنفيذ الفعلية ومقارنتها بالجدول الزمني المعتمد، إلى جانب استعراض الخطط التشغيلية للمشروع خلال المرحلة المقبلة، تمهيداً لاستكمال الأعمال وفق أعلى المعايير الهندسية والفنية.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن مشروع ستاد النادي المصري البورسعيدي يأتي في إطار رؤية الدولة لتطوير البنية التحتية الرياضية على مستوى الجمهورية، بدعم مباشر من القيادة السياسية، التي تولي اهتماماً كبيراً بإنشاء منشآت رياضية حديثة تواكب المعايير الدولية، وتوفر بيئة آمنة ومتطورة لخدمة الرياضيين والجماهير.

وأشار جوهر نبيل إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات المعنية لضمان إزالة أية معوقات قد تؤثر على سير العمل، مؤكدًا أن الدولة المصرية، بتوجيهات القيادة السياسية، حريصة على تسريع وتيرة الإنجاز في المشروعات القومية، وفي مقدمتها المشروعات الرياضية التي تمثل ركيزة أساسية في بناء الإنسان المصري وتعزيز مكانة مصر الرياضية إقليمياً ودولياً.