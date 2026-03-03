قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي يزف بشري سارة: هناك خطة لتأمين الطاقة والسلع الأساسية
مدبولي: من الوارد زيادة الأسعار إذا استمر الحرب لفترة طويلة
مدبولي: خطة متكاملة لتأمين الطاقة وعدم انقطاع الكهرباء رغم تحديات الحرب
مدبولي: الحرب لن تحقق أهداف أي طرف.. ومصر تتأثر بكل العواقب
الدفاع الإماراتية: تصدينا لـ 186 صاروخًا باليستيًا إيرانيا منذ بدء الهجوم
النيابة الإدارية: تفعيل لائحة الانضباط المدرسي إلزامي لمواجهة التحرش والتعدي بالمدارس
مدبولي بعد الأحداث الحالية: لا نتعامل بسياسة رد الفعل ومنذ أشهر كنا مستعدين
مدبولي: الحرب الإيرانية لها تداعيات على العالم بأسره ومصر ليست بمعزل عنها
وزير التعليم يشيد بالعاملين بمستشفى 57357| يحولون التحدّي لإنجاز والمرض لأمل
هزار قاتل.. سيلف ديفينس يتسبب في مصرع شاب بالهرم
الأزهر للفتوى: الأصل أن تخرج زكاة الفطر طعاما أو قيمته مالاً ويراعي مصلحة الفقير
سفير مصر ببيروت: العمل الدبلوماسي الملاذ الوحيد لحماية استقرار لبنان والحفاظ على سيادته
رياضة

وزير الشباب والرياضة يبحث مستجدات تنفيذ ستاد النادي المصري الجديد

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
عبدالله هشام

عقد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، اجتماعاً موسعاً، لبحث مستجدات تنفيذ مشروع ستاد النادي المصري البورسعيدي الجديد، وذلك في إطار متابعة الوزارة المستمرة لمعدلات الإنجاز بالمشروعات القومية الرياضية.

وخلال الاجتماع الذى حضره مسؤولي شركة المقاولات وتمت مناقشة نسب التنفيذ الفعلية ومقارنتها بالجدول الزمني المعتمد، إلى جانب استعراض الخطط التشغيلية للمشروع خلال المرحلة المقبلة، تمهيداً لاستكمال الأعمال وفق أعلى المعايير الهندسية والفنية.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن مشروع ستاد النادي المصري البورسعيدي يأتي في إطار رؤية الدولة لتطوير البنية التحتية الرياضية على مستوى الجمهورية، بدعم مباشر من القيادة السياسية، التي تولي اهتماماً كبيراً بإنشاء منشآت رياضية حديثة تواكب المعايير الدولية، وتوفر بيئة آمنة ومتطورة لخدمة الرياضيين والجماهير.

وأشار جوهر نبيل إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات المعنية لضمان إزالة أية معوقات قد تؤثر على سير العمل، مؤكدًا أن الدولة المصرية، بتوجيهات القيادة السياسية، حريصة على تسريع وتيرة الإنجاز في المشروعات القومية، وفي مقدمتها المشروعات الرياضية التي تمثل ركيزة أساسية في بناء الإنسان المصري وتعزيز مكانة مصر الرياضية إقليمياً ودولياً.

جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة النادي المصري البورسعيدي المصري البورسعيدي النادي المصري

أسعار الدواجن

بكام الفراخ النهارده.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

الدولار

صعود سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

مبطلات الصيام بين الزوجين

ما هي مبطلات الصيام بين الزوجين؟.. الإفتاء تحذر من 8 مفطرات

دولار

مع استمرار الحرب.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

جماهير الاهلي

أشواط إضافية.. خالد طلعت يثير غضب جماهير الأهلي والسبب الحكام

أسعار البنزين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 3 مارس 2026 بعد التصعيد في الشرق الأوسط

صورة أرشيفية

بين الحرب والتجارة.. مصر تعيد توجيه الحاصلات الزراعية للسوق المحلي وخبير يوضح مستقبل الأسعار

الاهلي والزمالك

محمود أبو الدهب: الدوري محسوم للأهلي بنسبة 100% .. والشاطر يضحك في الآخر

نزوح في لبنان

الأمم المتحدة: نزوح ما لا يقل عن 30 ألف شخص في لبنان

الخارجية القطرية تدعو المواطنين في الخارج لتحميل تطبيقها لتسهيل التواصل معهم في حالات الطوارئ

الخارجية القطرية تدعو مواطنيها بالخارج لتحميل تطبيقها لتسهيل التواصل معهم

وزير الخارجية الأردني: المملكة ستتخذ كل الإجراءات لحماية مواطنيها وأمنها واستقرارها

الخارجية الأردنية: سنتخذ كل الإجراءات لحماية مواطنينا وأمننا واستقرارنا

طريقة عمل دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو

دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو
دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو
دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو

بطاطس محشية بالبيض والبصل.. وصفة اقتصادية تشعل سفرة السحور بطعم مختلف

عمل البطاطس المحشية
عمل البطاطس المحشية
عمل البطاطس المحشية

أسماء أبو اليزيد تثير الجدل بجمالها في آخر ظهور لها

اسماء ابو اليزيد تثير الجدل في آخر ظهور لها
اسماء ابو اليزيد تثير الجدل في آخر ظهور لها
اسماء ابو اليزيد تثير الجدل في آخر ظهور لها

تموين الشرقية يضبط 12 طن سلع غذائية مدعمة مجهولة المصدر

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

