الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

23 تصديا تقود القمة.. حارس المصري البورسعيدي يتصدر قائمة الأفضل في الكونفدرالية

محمود حمدي
محمود حمدي
منتصر الرفاعي

كشفت صحيفة «فوت أفريكا» المتخصصة في شؤون الكرة الأفريقية عن قائمة أفضل 10 حراس مرمى في دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية قبل انطلاق الجولة السادسة والأخيرة التي ستحسم مصير المتأهلين إلى ربع النهائي.

حارس المصري في الصدارة

تربع محمود حمدي حارس مرمى المصري البورسعيدي، على قمة الترتيب بعدما قدم مستويات مميزة، متصدرًا القائمة بـ23 تصديًا ناجحًا، وهو الرقم الأعلى بين جميع حراس البطولة حتى الآن، ليؤكد قيمته الكبيرة في مشوار فريقه القاري وإبقائه في دائرة المنافسة.

ويأتي خلفه فافر ويلفريد كواسي حارس ديوليبا إيه سي بـ20 تصديًا، ثم أبوبكر دومبيا حارس آس أوتوهو بـ15 تصديًا، في قائمة تعكس قوة الأداء الدفاعي لعدد من الفرق المشاركة.

مواجهة حاسمة تنتظر المصري

ويستعد المصري لخوض مباراة مصيرية أمام زيسكو يونايتد بمدينة السويس، ضمن الجولة الختامية من دور المجموعات، في لقاء مرتقب سيحدد بشكل كبير شكل المنافسة على بطاقتي التأهل.

وكان المصري قد خسر في الجولة الماضية أمام كايزر تشيفز بنتيجة 2-1 خارج أرضه، فيما تعرض الزمالك للهزيمة أمام زيسكو بهدف دون رد، لتبقى الحسابات مفتوحة بين الثلاثي قبل صافرة الختام.

ترتيب المجموعة قبل الجولة الأخيرة

يتصدر كايزر تشيفز المجموعة برصيد 10 نقاط يليه الزمالك بـ8 نقاط، ثم المصري بـ7 نقاط، بينما يتذيل زيسكو الترتيب برصيد 3 نقاط. وبين صراع النقاط وتألق الحراس تبدو الجولة الأخيرة مرشحة لإثارة كبيرة قد تعيد رسم خريطة المجموعة في اللحظات الحاسمة.

قائمة أفضل 10 حراس في كأس الكونفدرالية الإفريقية

1. محمود حمدي – المصري (مصر) – 23 تصديًا

2. فافر ويلفريد كواسي – ديوليبا إيه سي (مالي) – 20 تصديًا

3. أبوبكر دومبيا – آس أوتوهو (الكونغو) – 15 تصديًا

4. ديتان أوجونداري – مانييما يونيون (جمهورية الكونغو الديمقراطية) – 14 تصديًا

5. فريد شعال – شباب بلوزداد (الجزائر) – 13 تصديًا

6. براندون بيترسن – كايزر تشيفز (جنوب أفريقيا) – 12 تصديًا

7. حمزة حمياني – أولمبيك آسفي (المغرب) – 12 تصديًا

8. أسامة بن بوت – اتحاد العاصمة (الجزائر) – 11 تصديًا

9. أوسكارين ماسولوكي – ستيلينبوش (جنوب أفريقيا) – 10 تصديات

10. المهدي بن عبيد – الوداد البيضاوي (المغرب) – 9 تصديات


 

قائمة أفضل 10 حراس مرمى كأس الكونفدرالية الأفريقية محمود حمدي المصري البورسعيدي كايزر تشيفز زيسكو الزمالك

