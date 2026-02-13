أخصائي نفسي: قلة النوم تسبب التوتر

أكدت الدكتورة سنا سليمان اخصائي الطب النفسي بقصر العيني، أن هناك عدد كبير من المواطنين يتعرضون لـ ارق نوم وقد يكون ذلك بسبب ضغط الشغل، أو بعض الأمور التي يريد اتخذا قرار بها.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامي محمد جوهر، أنه إذا استمر عدم الاستقرار لأكثر من أسبوعين، ففي هذه الحالة يكون هناك بعض المشكلات التي يجب معرفة السبب.

وأوضح أن قلة النوم يسبب التوتر، وأن المخ خلال فترة النوم لا يكون فاصل، لكن يقوم بعمل بعض الأشياء منها ترتيب بعض الأمور، وتركيب الأفكار ويقوم بضبط المشاعر.

ولفتت إلى أن عدم النوم الصحيح ينتج عنه مشكلات في اتخاذ القرارات الصحية، ويتسبب في الاكتئاب والقلق، وبعض الأمراض النفسية.

وأشارت إلى أن اتجاه البعض للحصول على الأدوية من أجل النوم قد تضرر أكثر من الفائدة، ولذلك ننصح المواطنين بعدم الحصول على أي أدوية دون استشارة طبيب.