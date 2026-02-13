افتتاح 9 مساجد في كفر الشيخ | صور

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، افتتاح 9 مساجد بعدد من مراكز المحافظة، وذلك في إطار الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك، وتهيئة المساجد وتعميرها لاستقبال ضيوف الرحمن، وسط سعادة غامرة من المصلين بما يشهدونه من أعمال بناء وإعمار وإحلال وتجديد لمساجد المحافظة.

شملت أعمال الإحلال والتجديد والافتتاحات مسجد عطا الله بقرية الحوة وعثمان – مركز بيلا، ومسجد الرحمة بقرية روينة الجديدة، بكفرالشيخ، ومسجد العرجاوي بقرية العرجاوي – مركز فوه، ومسجد الجيزاوي بقرية الحمراوي – مركز كفرالشيخ، ومسجد الحيطة الكبير بعزبة الحيطة بقرية سنهور المدينة، ومسجد العمري بقرية محلة مالك – مركز دسوق، ومسجد الشهيد علي غازي بقرية الغنامين، والمسجد الكبير بقرية أبو غانم، ومسجد قرية باز البحرية – مركز سيدي سالم.

جاءت خطبة الجمعة بعنوان «كيف نستقبل رمضان» والهدف الرئيسي من الخطبة هو تهيئة النفوس لاستقبال الشهر الكريم بالطاعات، والفرح، والتوبة الصادقة، وتخطيط الوقت للعبادة، وتعزيز التقوى، وتزكية النفس، وتوضيح فضائل الشهر، والتحذير من تضييع أوقاته، والتركيز على قراءة القرآن، والصدقة، وصيانة اللسان، وسلامة الصدر.

أكد الدكتور رمضان عبدالسميع وكيل وزارة الأوقاف أن جميع المساجد التزمت بالوقت المحدد والخطبة الموحدة على مستوى المحافظة، داعيًا الله تعالى أن يحفظ مصر وأهلها، وأن يجعلها في أمانه وضمانه، واحةً للأمن والأمان والاستقرار، وأن تظل قبلةً للمساجد والمآذن، وأن يحفظ الله الوطن قيادةً وشعبًا.

جاء ذلك بحضور الدكتور رمضان عبدالسميع وكيل الوزارة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والدكتور عبدالقادر سليم مدير عام الدعوة، والشيخ ياسر الغول مدير إدارة الإدارات، والشيخ صبري جمعة مدير إدارة بيلا، والشيخ ياسر الصردي مدير إدارة دسوق قبلي، وعدد من علماء الأزهر والأوقاف، والقيادات التنفيذية.