ميرنا جميل تشارك جمهورها صورا من كواليس بابا وماما جيران

شاركت الفنانة ميرنا جميل صورا من كواليس مسلسلها الرمضاني بابا وماما جيران، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت ميرنا جميل :

مش مهم الجو.. رمضان أحلى وهنصور بردو #بابا وماما جيران.

طرحت قناة “mbc مصر”، البرومو الرسمي لـ مسلسل بابا وماما جيران، من بطولة النجوم أحمد داود، وميرنا جميل، وعدد من النجوم، والمقرر أن يشارك في ماراثون دراما رمضان 2026.

وكانت الشركة المنتجة، شاركت للعمل، صورا من كواليس مسلسل بابا وماما جيران للنجم أحمد داود، الذي يقوم بشخصية “هشام”، وهو رب أسرة، وزوجته ميرنا جميل، ووالده الفنان محمد محمود، ووالدته الفنانة عايدة رياض؛ استعدادًا لعرض العمل خلال الموسم الرمضاني 2026.

أبطال مسلسل بابا وماما جيران

مسلسل «بابا وماما جيران» من تأليف ولاء الشريف، إخراج محمود كريم، وإنتاج صادق الصباح، ويتكون من 15 حلقة.

وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي اجتماعي، يعتمد على مفارقات الحياة اليومية والعلاقات الإنسانية بين الجيران.

ومن المقرر عرض المسلسل عبر شاشة “MBC مصر”، إلى جانب عرضه على منصة “شاهد”، ضمن خريطة الأعمال الدرامية لشهر رمضان 2026.