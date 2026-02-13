قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ميسي أم رونالدو.. واين روني يختار هذا النجم
بمشاركة مصرية.. مكافحة الإرهاب تتصدر أجندة رؤساء أركان دول حوض البحر المتوسط وجنوب الصحراء
كيف نُحسن استقبال رمضان؟.. خطوات عملية لتهيئة القلب قبل حلول الشهر الكريم
الغرف التجارية: تبكير موعد الأوكازيون ليتواكب مع حلول رمضان والأعياد
معرفهاش.. إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول مقارنتها بياسمين عبد العزيز
الأمم المتحدة تدعو واشنطن إلى إنهاء الحصار المفروض على كوبا
التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول لمنتخب مصر للشابات وبنين
90 جنيها تراجع.. سعر الذهب مساء اليوم الجمعة
1300 جنيه دفعة واحدة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
لاستقبال الشهر الكريم.. إغلاق كباريهات وبارات الجيزة خلال أيام
وزير الأوقاف يفتتح مسجد قباء بعد التجديد والتوسعة ومسجد العمري الكبير بقويسنا
الوداد يسعي لحسم تأهله لربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أزمة بطاريات مرسيدس الكهربائية,, حوادث حريق جديدة تضع الشركة في مأزق

مرسيدس
مرسيدس
عزة عاطف

تواجه شركة مرسيدس-بنز أزمة تقنية متصاعدة في قطاع سياراتها الكهربائية، وتحديدًا طراز "EQB"، بعد أن أثبتت حوادث الحريق الأخيرة فشل الحلول البرمجية التي اعتمدتها الشركة سابقًا. 

وأعلنت العلامة الألمانية في فبراير 2026 عن حملة استدعاء هي الثالثة من نوعها لنفس الطراز، ولكن هذه المرة بإجراء ميكانيكي جذري يتمثل في استبدال حزمة البطاريات بالكامل لآلاف السيارات، بعد أن تبين أن الخلل يكمن في البنية الداخلية للبطارية وليس في نظام الإدارة الرقمي كما كان يعتقد.

تكرار حوادث حريق السيارات وفشل الإصلاحات السابقة

بدأت القصة العام الماضي عندما استدعت مرسيدس 7.531 سيارة من طراز EQB لتثبيت تحديث برمجي صُمم لمراقبة خلايا البطارية وإيقاف التشغيل في حال رصد أي خلل حراري. 

ومع ذلك، سجلت السلطات وقوع حادثي حريق لسيارات كانت قد خضعت بالفعل لهذا الإصلاح البرمجي، مما أثبت أن البرنامج لم يكن كافيًا لمنع "الانهيار الحراري" الداخلي. 

وبناءً عليه، قررت مرسيدس إطلاق الحملة الجديدة رقم (26V073) التي تلغي جميع الإصلاحات السابقة وتلزم الوكلاء بالاستبدال المادي للبطارية لضمان سلامة المستخدمين.

الطرازات المتأثرة وعدد السيارات المستدعاة

يشمل الاستدعاء الجديد ما مجموعه 11.895 سيارة مرسيدس EQB تم إنتاجها بين عامي 2022 و2024. 

وأوضحت التقارير الفنية المقدمة للجهات الرقابية الأمريكية أن البطاريات في هذه النسخ تعاني من عيب تصنيعي قد يؤدي إلى حدوث ماس كهربائي داخلي، مما قد يتسبب في اشتعال السيارة فجأة سواء كانت في وضعية الوقوف أو أثناء القيادة. 

وتشدد الشركة على أن السيارات التي خضعت للإصلاح في الحملات السابقة "غير آمنة" ويجب أن تعود لمراكز الخدمة فورًا للحصول على البطارية الجديدة المطورة.

أصدرت الإدارة الأمريكية للسلامة المرورية (NHTSA) توصيات عاجلة لملاك EQB المتأثرين في الولايات المتحدة، تشمل ضرورة ركن السيارة خارج الجراجات والمباني المغلقة بعيدًا عن أي مواد قابلة للاشتعال حتى يتم استبدال البطارية. 

كما ينصح بعدم شحن السيارة بنسبة تتجاوز 80% لتقليل الضغط الحراري على الخلايا المعيبة. 

مرسيدس استدعاء مرسيدس EQB الإدارة الوطنية للسلامة المرورية NHTSA استبدال بطارية مرسيدس EQB عيوب صناعة مرسيدس الكهربائية 2026 خطر احتراق بطاريات الليثيوم أسعار مرسيدس الكهربائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1300 جنيه دفعة واحدة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

جانب من الواقعة

لبسوه بدلة رقص.. اعتداء على شاب أمام المارة بالقليوبية

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 18 يسجل 5655 جنيها

جانب من الواقعه

ضبط المتهمين بالتعدي على شاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص

حالة الطقس في مصر

ابقوا داخل المنازل.. عاصفة ترابية قادمة تضرب أغلب المحافظات| الطقس

ارشيفية

هزار تحول لجريمة| الأصدقاء الثلاثة قيدوا صديقهم وأشعلوا النار بجسده.. تفاصيل

المتهمة

اشترت حلويات وحاولت تهرب .. مقتل عامل أسفل عجلات سيارة سيدة بمدينة نصر

رمضان

3 دول تحسم الموعد.. الخميس 19 فبراير أول أيام رمضان 2026

ترشيحاتنا

ديشامب

ديشامب: 8 منتخبات يمكنهم التتويج بلقب كأس العالم

ييس توروب

دوري أبطال إفريقيا| توروب وقائد الأهلي يحضران مؤتمر مباراة الجيش الملكي

منتخب مصر للشابات

تشكيل منتخب مصر أمام بنين في إياب تصفيات مونديال الشابات

بالصور

بمشاركة مصرية.. مكافحة الإرهاب تتصدر أجندة رؤساء أركان دول حوض البحر المتوسط وجنوب الصحراء

زيارة رئيس الأركان لليبيا
زيارة رئيس الأركان لليبيا
زيارة رئيس الأركان لليبيا

أزمة بطاريات مرسيدس الكهربائية,, حوادث حريق جديدة تضع الشركة في مأزق

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

الصحة تدعم مستشفيات الشرقية بـ14 جهاز تخدير وإيكو بتكلفة 17 مليون جنيه

أجهزة طبية
أجهزة طبية
أجهزة طبية

بتكلفه 3 ملايين جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك بشارع الزهراء بمركز ههيا

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

فيديو

سيارة شيرين عبدالوهاب

متقلش عن ليلى مراد في حاجة.. فيديو سيارة شيرين عبد الوهاب يُشعل الجدل

مقارنة إيمي سمير وياسمين عبدالعزيز

معرفهاش.. إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول مقارنتها بياسمين عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد