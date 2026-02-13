تعرف علي الفرق المتأهلة لربع نهائي بطولة الكونفدرالية

تتصارع 6 فرق لحجز 4 تذاكر في دور الثمانية ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية الأفريقية)، حينما تنطلق منافسات الجولة السادسة (الأخيرة) من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، غدا السبت.

وضمنت أندية اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد الجزائريين، وأولمبيك آسفي المغربي وأوتوهو من الكونغو برازافيل تأهلها لمرحلة خروج المغلوب في البطولة منذ الجولة الماضية.

ولا يزال هناك 6 أندية تتنافس من أجل حسم موقفها من الصعود واقتناص المقاعد الأربعة المتبقية في دور الثمانية، خلال آخر جولات مرحلة المجموعات.

وتم توزيع الأندية الـ16 المشاركة في مرحلة المجموعات بالبطولة على 4 مجموعات، بواقع 4 فرق في كل مجموعة، على أن يتأهل المتصدر والوصيف لدور الثمانية، وفقا للائحة المسابقة.