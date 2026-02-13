قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدرب المصري: مباراة زيسكو حاسمة للصعود لدور الثمانية بالكونفدرالية
قبل شهر رمضان.. أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان 2026
الأرصاد تكشف التفاصيل.. متى تنتهي العاصفة الترابية في مصر؟
وزير الخارجية: مصر استردت 30 ألف قطعة أثرية مسروقة وندعم استرداد التراث الأفريقي
وصول المتهمين بإجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية بميت عاصم إلى النيابة
مستشار بوتين السابق: الشعب الأوكراني هو المستفيد الأكبر من جهود السلام
عقب التعادل أمام بنين .. منتخب مصر للشابات يودع تصفيات أفريقيا
عمر جابر: لا بديل عن الفوز في لقاء كايزر تشيفز بالكونفدرالية
معتمد جمال: لا بديل عن الفوز أمام كايزر تشيفز للتأهل لربع نهائي الكونفدرالية
دبلوماسي أوكراني سابق: زيلينسكي لا يخشى تصويت شعبه على صفقات المفاوضات
ترامب يرسل حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط وسط تهديدات إيرانية
صراع اللقب يشتعل بين أرسنال ومانشستر سيتي.. من يقترب أكثر من التتويج؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصر تؤكد التزامها بدعم العمل الأفريقي المشترك في تغير المناخ

وزير الخارجية
وزير الخارجية
فرناس حفظي

شارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الجمعة ١٣ فبراير، في اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغير المناخ (CAHOSCC)، والذي عُقد تحت رئاسة  الرئيس ويليام روتو، رئيس جمهورية كينيا. 

في الكلمة التي ألقاها نيابة عن رئيس الجمهورية، نقل وزير الخارجية تحيات  الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أخيه الرئيس ويليام روتو، مؤكدًا التزام مصر الثابت بدعم العمل الأفريقي المشترك في ملف تغير المناخ، وتعزيز أولويات القارة في إطار المسار متعدد الأطراف.

وأكد الوزير عبد العاطي أن أفريقيا تقف اليوم أمام لحظة حاسمة تتطلب التوازن بين دفع العمل المناخي وحماية أولويات التنمية، مشددًا على أن معالجة التحديات المناخية في القارة تستوجب تجديد الثقة في التعددية، ورفض الإجراءات الأحادية، وحشد وسائل تنفيذ كافية ومتوقعة ويسهل الوصول إليها، بما يتناسب مع واقع واحتياجات الدول الأفريقية.

كما استعرض وزير الخارجية خمسة اعتبارات رئيسية، في مقدمتها أهمية التمويل المناخي باعتباره حجر الزاوية في التنفيذ، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على سلامة الالتزامات القائمة، ولا سيما ما يتعلق بالمادة ٩.١ من اتفاق باريس، ورفض أي محاولات لتحويل التمويل من التزام ملزم إلى تمويل طوعي. كما شدد على أهمية تعزيز دور مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، إلى جانب تطوير أدوات تمويل مبتكرة موجهة لأفريقيا.

كما أبرز الوزير عبد العاطي أهمية تعزيز التعاون والتكامل الأفريقي، بما يسهم في تقوية الموقف التفاوضي للقارة وتحسين النفاذ إلى الموارد، مؤكدًا ضرورة التصدي لأي تدابير تجارية مرتبطة بالمناخ تتسم بالتمييز أو التقييد، والعمل على تعميق التعاون بين دول الجنوب، والمشاركة الفاعلة في صياغة النقاشات العالمية حول المناخ والتجارة.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على تمسك مصر بالدور المركزي للتعددية وقيم الأمم المتحدة والتعاون الدولي، مشيرًا إلى أن استضافة مصر لمؤتمر COP27 وضعت احتياجات أفريقيا في صدارة أجندة العمل المناخي العالمي، وأن مصر ستواصل العمل داخل CAHOSCC ومع شركائها الأفارقة لدفع الأولويات المشتركة للقارة، اتساقًا مع أجندة أفريقيا ٢٠٦٣.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس جمهورية كينيا الرئيس ويليام روتو الرئيس عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1300 جنيه دفعة واحدة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

جانب من الواقعة

لبسوه بدلة رقص.. اعتداء على شاب أمام المارة بالقليوبية

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 18 يسجل 5655 جنيها

حالة الطقس في مصر

ابقوا داخل المنازل.. عاصفة ترابية قادمة تضرب أغلب المحافظات| الطقس

جانب من الواقعه

ضبط المتهمين بالتعدي على شاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص

ارشيفية

هزار تحول لجريمة| الأصدقاء الثلاثة قيدوا صديقهم وأشعلوا النار بجسده.. تفاصيل

المتهمة

اشترت حلويات وحاولت تهرب .. مقتل عامل أسفل عجلات سيارة سيدة بمدينة نصر

رمضان

3 دول تحسم الموعد.. الخميس 19 فبراير أول أيام رمضان 2026

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| نصائح لكبار السن والأطفال خلال التقلبات الجوية.. أفضل وقت لتناول الحلوى دون رفع سكر الدم

تغييرات جوية

نصائح لكبار السن والأطفال خلال التقلبات الجوية

ارز بالخلطة

طريقة عمل أرز بالخلطة.. وصفة شرقية بطعم المطاعم في منزلك

بالصور

بمشاركة مصرية.. مكافحة الإرهاب تتصدر أجندة رؤساء أركان دول حوض البحر المتوسط وجنوب الصحراء

زيارة رئيس الأركان لليبيا
زيارة رئيس الأركان لليبيا
زيارة رئيس الأركان لليبيا

أزمة بطاريات مرسيدس الكهربائية,, حوادث حريق جديدة تضع الشركة في مأزق

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

الصحة تدعم مستشفيات الشرقية بـ14 جهاز تخدير وإيكو بتكلفة 17 مليون جنيه

أجهزة طبية
أجهزة طبية
أجهزة طبية

بتكلفه 3 ملايين جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك بشارع الزهراء بمركز ههيا

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

فيديو

سيارة شيرين عبدالوهاب

متقلش عن ليلى مراد في حاجة.. فيديو سيارة شيرين عبد الوهاب يُشعل الجدل

مقارنة إيمي سمير وياسمين عبدالعزيز

معرفهاش.. إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول مقارنتها بياسمين عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد