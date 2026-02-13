قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأمم المتحدة تدعو واشنطن إلى إنهاء الحصار المفروض على كوبا
التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول لمنتخب مصر للشابات وبنين
90 جنيها تراجع.. سعر الذهب مساء اليوم الجمعة
1300 جنيه دفعة واحدة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
لاستقبال الشهر الكريم.. إغلاق كباريهات وبارات الجيزة خلال أيام
وزير الأوقاف يفتتح مسجد قباء بعد التجديد والتوسعة ومسجد العمري الكبير بقويسنا
الوداد يسعي لحسم تأهله لربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية
الخاسر من لم يغتنمه بـ5 أعمال.. خطيب المسجد الحرام: رمضان موسم إيماني عظيم
تعرف علي الفرق المتأهلة لربع نهائي بطولة الكونفدرالية
محمد كيلاني: الصيام يعزز التقوى وعلينا استقبال رمضان بالدعاء
كيف تقوم بتنظيف النانو سيراميك بعد تركيبه على السيارة؟
للمديون والمهموم.. دعاء لفك الكرب وتيسير الأحوال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير خارجية أذربيجان ورئيس البرلمان العربي يناقشان سبل تعزيز العلاقات

وزير خارجية أذربيجان يستقبل رئيس البرلمان العربي
وزير خارجية أذربيجان يستقبل رئيس البرلمان العربي
الديب أبوعلي

استقبل جيهون بايراموف وزير الخارجية بجمهورية أذربيجان، محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي في العاصمة باكو، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى جمهورية أذربيجان تلبية للدعوة الرسمية من صاحبة غفاروفا رئيسة الجمعية الوطنية بجمهورية أذربيجان.

في مستهل اللقاء، أكد رئيس البرلمان العربي على أهمية التنسيق بين الدبلوماسية البرلمانية والدبلوماسية الرسمية في تعزيز علاقات الدول العربية مع الدول الصديقة لها، مضيفًا أن جمهورية أذربيجان دولة صديقة للدول العربية، وتمثل جسرًا مهمًا للتواصل بين العالم العربي ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى، وهو ما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون متعدد الأطراف.

وأوضح أن هناك تقارب في الرؤى السياسية بين العالم العربي وجمهورية أذربيجان تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وتطرق رئيس البرلمان العربي في مباحثاته إلى القضية الفلسطينية، حيث أكد على أهمية استمرار مواقف أذربيجان الداعمة للقضية الفلسطينية وحل الدولتين، مطالبًا بالضغط على كيان الاحتلال لرفع الظلم والمعاناة عن شعب لا يريد سوى حقه الطبيعي في إقامة دولته المستقلة وفي العيش بحرية وكرامة مثل باقي شعوب العالم.

من جانبه أكد وزير الخارجية الأذري، أن بلاده تعطي أولوية في المرحلة الراهنة لتعزيز علاقاتها مع الدول العربية سواء على المستوى الثنائي أو على المستوى متعدد الأطراف من خلال جامعة الدول العربية والبرلمان العربي، مثمنًا دعم الدول العربية لمواقف أذربيجان في صراعها مع أرمينيا حتى انتهى بالاتفاق التاريخي بين البلدين في أغسطس 2025م.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد وزير الخارجية أن جمهورية أذربيجان تستثمر علاقاتها الإقليمية والدولية في خدمة القضية الفلسطينية وقدمت وما تزال تقدم الكثير من أوجه الدعم في العديد من المجالات، مؤكدًا أن موقف بلاده منذ بداية العدوان على غزة كان واضحًا وهو رفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني والتأكيد على أن إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس هو الحل العادل والطبيعي والنهائي لهذه القضية.

وأضاف وزير الخارجية، أن تصعيد الأمور في منطقة الشرق الأوسط لن يخدم مصلحة أي طرف، وأن منع التصعيد يمثل أولوية مشتركة لأذربيجان والدول العربية يجب العمل عليها وتعزيز التعاون بشأنها.

حضر اللقاء من البرلمان العربي النائب محمد البكوري، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، والنائب محمد الأمين، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، والنائبة حنان السماري عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي، والسفير محمد العرابي، عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي.

https://youtu.be/2NwuXfJjUm4

جيهون بايراموف وزير الخارجية بجمهورية أذربيجان أذربيجان البرلمان العربي العاصمة باكو جمهورية أذربيجان محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي القضية الفلسطينية صاحبة غفاروفا الجمعية الوطنية بجمهورية أذربيجان أرمينيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الواقعة

لبسوه بدلة رقص.. اعتداء على شاب أمام المارة بالقليوبية

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 18 يسجل 5655 جنيها

جانب من الواقعه

ضبط المتهمين بالتعدي على شاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص

حالة الطقس في مصر

ابقوا داخل المنازل.. عاصفة ترابية قادمة تضرب أغلب المحافظات| الطقس

ارشيفية

هزار تحول لجريمة| الأصدقاء الثلاثة قيدوا صديقهم وأشعلوا النار بجسده.. تفاصيل

المتهمة

اشترت حلويات وحاولت تهرب .. مقتل عامل أسفل عجلات سيارة سيدة بمدينة نصر

رمضان

3 دول تحسم الموعد.. الخميس 19 فبراير أول أيام رمضان 2026

ارشيفية

بهاتف في السقف.. ضبط عامل نظافة صور سيدات داخل حمام مستشفى تحت الإنشاء

ترشيحاتنا

جانب من الفاعليات

خالد بيبو في تجارة عين شمس: الرياضة منافسة واقتصاد.. والنجاح مرتبط بالصورة الذهنية

جامعة عين شمس الأهلية

جامعة عين شمس الأهلية تعقد جلسة توجيهية موسعة أونلاين للتعريف ببرامجها الأكاديمية ومسارات التوظيف

الدكتورة إيمان كريم المشرف على المجلس القومي للإعاقة

القومي للإعاقة: تعاون مثمر مع الحكومة الجديدة لترجمة التوجيهات الرئاسية إلى واقع

بالصور

أزمة بطاريات مرسيدس الكهربائية,, حوادث حريق جديدة تضع الشركة في مأزق

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

الصحة تدعم مستشفيات الشرقية بـ14 جهاز تخدير وإيكو بتكلفة 17 مليون جنيه

أجهزة طبية
أجهزة طبية
أجهزة طبية

بتكلفه 3 ملايين جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك بشارع الزهراء بمركز ههيا

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تواصل حملات الإزالة الفورية للتعديات

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد