وزير خارجية أذربيجان ورئيس البرلمان العربي يناقشان سبل تعزيز العلاقات

استقبل جيهون بايراموف وزير الخارجية بجمهورية أذربيجان، محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي في العاصمة باكو، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى جمهورية أذربيجان تلبية للدعوة الرسمية من صاحبة غفاروفا رئيسة الجمعية الوطنية بجمهورية أذربيجان.

في مستهل اللقاء، أكد رئيس البرلمان العربي على أهمية التنسيق بين الدبلوماسية البرلمانية والدبلوماسية الرسمية في تعزيز علاقات الدول العربية مع الدول الصديقة لها، مضيفًا أن جمهورية أذربيجان دولة صديقة للدول العربية، وتمثل جسرًا مهمًا للتواصل بين العالم العربي ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى، وهو ما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون متعدد الأطراف.

وأوضح أن هناك تقارب في الرؤى السياسية بين العالم العربي وجمهورية أذربيجان تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وتطرق رئيس البرلمان العربي في مباحثاته إلى القضية الفلسطينية، حيث أكد على أهمية استمرار مواقف أذربيجان الداعمة للقضية الفلسطينية وحل الدولتين، مطالبًا بالضغط على كيان الاحتلال لرفع الظلم والمعاناة عن شعب لا يريد سوى حقه الطبيعي في إقامة دولته المستقلة وفي العيش بحرية وكرامة مثل باقي شعوب العالم.

من جانبه أكد وزير الخارجية الأذري، أن بلاده تعطي أولوية في المرحلة الراهنة لتعزيز علاقاتها مع الدول العربية سواء على المستوى الثنائي أو على المستوى متعدد الأطراف من خلال جامعة الدول العربية والبرلمان العربي، مثمنًا دعم الدول العربية لمواقف أذربيجان في صراعها مع أرمينيا حتى انتهى بالاتفاق التاريخي بين البلدين في أغسطس 2025م.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد وزير الخارجية أن جمهورية أذربيجان تستثمر علاقاتها الإقليمية والدولية في خدمة القضية الفلسطينية وقدمت وما تزال تقدم الكثير من أوجه الدعم في العديد من المجالات، مؤكدًا أن موقف بلاده منذ بداية العدوان على غزة كان واضحًا وهو رفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني والتأكيد على أن إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس هو الحل العادل والطبيعي والنهائي لهذه القضية.

وأضاف وزير الخارجية، أن تصعيد الأمور في منطقة الشرق الأوسط لن يخدم مصلحة أي طرف، وأن منع التصعيد يمثل أولوية مشتركة لأذربيجان والدول العربية يجب العمل عليها وتعزيز التعاون بشأنها.

حضر اللقاء من البرلمان العربي النائب محمد البكوري، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، والنائب محمد الأمين، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، والنائبة حنان السماري عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي، والسفير محمد العرابي، عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي.





