الغرامات لا تكفي .. رئيس الكاف يعيد النظر في عقوبات أحداث الشغب بالمباريات

كشف الإعلامي فتح الله زيدان تصريحات الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف عبر حسابه في موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.



وقال باتريس موتسيبي:"

ما حدث في نهائي كأس أمم أفريقيا بالمغرب سلوك سيئ وغير مقبول ولن نسمح بتكراره مرة أخرى ولن يكون هناك تسامح تجاهه ولابد من عقاب رادع".



قال باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف في مؤتمر صحفي: اتخذنا قرار أننا سوف ننظر إلى القوانين واللوائح المطبقة حالياً.. لأنها وضعت قيوداً فيما يتعلق بتشديد العقوبات والحظر وغيرها التي يتوجب تطبيقها.

تابع: ما اتضح لنا أن العقوبات والغرامات المالية غير كافية فنحن سنجرى تعديلاًت حول اللوائح والقوانين المنظمة حتى يكون هناك عقوبات رادعه في حال التجاوزات الخطيرة والتعدي على سمعة كرة القدم في إفريقيا.

أضاف: ما حدث في أحداث نهائي كأس أمم أفريقيا هو سلوك سئ غير مقبول ولن نسمح بتكرار مرة أخرى ولن يكون هناك تسامح تجاهه ولابد من عقاب رادع.