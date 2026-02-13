رئيس الكاف يحذر: أحداث نهائي كان المغرب غير مقبولة ولن تتكرر

علق الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف على الأحداث المؤسفة التي صاحبت نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 فى المغرب.

وتوج منتخب السنغال بلقب كأس أمم إفريقيا 2025 إثر الفوز على نظيره منتخب المغرب بهدف دون رد.

قال باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف في مؤتمر صحفي: اتخذنا قرار أننا سوف ننظر إلى القوانين واللوائح المطبقة حالياً.. لأنها وضعت قيوداً فيما يتعلق بتشديد العقوبات والحظر وغيرها التي يتوجب تطبيقها.

تابع: ما اتضح لنا أن العقوبات والغرامات المالية غير كافية فنحن سنجرى تعديلاًت حول اللوائح والقوانين المنظمة حتى يكون هناك عقوبات رادعه في حال التجاوزات الخطيرة والتعدي على سمعة كرة القدم في إفريقيا.

أضاف: ما حدث في أحداث نهائي كأس أمم أفريقيا هو سلوك سئ غير مقبول ولن نسمح بتكرار مرة أخرى ولن يكون هناك تسامح تجاهه ولابد من عقاب رادع.

واصل: المغرب نظمت بطولة كبيرة وقوية وكانت ناجحه للغايه في كل شئ وعلى مستوى جودة الملاعب والإقامة.

وأكمل: لقد بلغ عدد الرعاة رقم قياسياً في هذه النسخة وصلنا الى 23 وكنا في نسخه الكاميرون لدينا 6 فقط.

وأتم: العوائد ايضا رفعت بشكل كبير وبشكل مبهر في المغرب لبطولة أمم أفريقيا مقارنه بالكاميرون والكوت ديفوار.

وقال موتسيبي أيضا: عدد المشاهدات تجاوز المليارات وحققوا أرقام غير مسبوقة أيضا في مواقع التواصل الإجتماعي بسبب نسخه المغرب.

واختتم حديثه قائلا: نتمنى أن نسير على هذا النهج النسخه القادمة في كينيا وتنزانيا وأوغندا في 2027 وما تردد عن تأجيلها كلام غير صحيح.