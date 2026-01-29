قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

وجبة متكاملة ونوم كافٍ.. خبيرة تغذية توضح أسس البيئة الغذائية الصحية

هاجر ابراهيم

أكدت الدكتورة منال عز الدين، خبيرة التغذية، أن البيئة الغذائية الصحية تتمثل فى تناول غذاء سليم وخالي من أى مشاكل، مشيرة إلى أن إختيار الأصناف التي تكون موجودة فى الوجبة الغذائية تساعد فى وجود بيئة صحية.

وأضافت خلال لقائها عبر زووم ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن الوجبة الصحية يجب أن تتضمن الخضروات والكربوهيدرات المعقدة مثل: البليلة والخبز البلدي والعدس والحمص، والبروتينات الصحية مثل: اللحوم والأسماك والبقوليات والدواجن، ووجود الدهون الصحية التي تحتوي على الأوميجا 3 مثل: الأسماك والمكسرات والأفوكادو.

وتابعت: “النوم الكويس جدا من ستة لثمان ساعات يوميا، وشرب المياه من 2 إلى 3 لتر يساعد فى تكوين بيئة صحية”.

وكشفت عن الوجبة الصحية للأطفال خلال فترة ذهابهم للمدرسة، معقبة: “يفضل إختيار الخبز البني من الحبة الكاملة أو البلدي الغني بالألياف، وقطعة من جبن الحليب طبيعي مصدر أمن للبروتين وسهل التداول فى سندويتشات المدرسة، وعمل برجر بيتي أو حواوشي مع الخضروات من أجل إكمال الفائدة”.

