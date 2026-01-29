صحة بني سويف تعزز كفاءة التمريض عبر تدريب متقدم بالتغذية العلاجية

تابع الدكتور هاني مصطفى جميعة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة بني سويف، تنفيذ برنامج تدريبي متخصص حول أساسيات وتطبيقات التغذية العلاجية.

استهدف عدد 20 من أفراد هيئة التمريض بالمستشفيات العلاجية التابعة للمديرية، وذلك في إطار خطة المديرية لرفع كفاءة الفرق الطبية وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وجاءت الدورة التدريبية في إطار تنسيق وتكامل العمل بين الإدارات الفنية بمديرية الصحة، حيث نُفذت بالتعاون بين إدارة الصيدلة تحت إشراف الدكتورة إيمان صفوت، مدير إدارة الصيدلة، وإدارة التمريض تحت إشراف الدكتورة مها حسن أمين، مدير إدارة التمريض، بما يسهم في تطبيق معايير الجودة وتحقيق مفهوم الرعاية الصحية المتكاملة.

وتولت الدكتورة مريم نبيل إسرائيل، مسؤولة التغذية العلاجية بالمديرية، أعمال التدريب، حيث استعرضت أحدث البروتوكولات العلمية في مجال التغذية الإكلينيكية، مع التركيز على الدور الحيوي لهيئة التمريض في تنفيذ الخطط الغذائية العلاجية، بما ينعكس إيجابًا على سرعة تعافي المرضى وتقليل فترات الإقامة بالمستشفيات.

من جانبه، أكد الدكتور هاني جميعة أن هذه الدورات تأتي ضمن سلسلة من البرامج التدريبية المستمرة التي تستهدف تنمية المهارات الفنية للأطقم الطبية بمختلف التخصصات، مشددًا على أن التكامل بين إدارة الصيدلة وإدارة التمريض يمثل ركيزة أساسية لتقديم خدمة طبية آمنة وفعالة تليق بأهالي محافظة بني سويف.