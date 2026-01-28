قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

كلية التمريض جامعة بني سويف تنظم دورات تدريبية لرفع كفاءة تمريض التأمين الصحي

تمريض بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نظمت كلية التمريض دورات تدريبية متخصصة لأعضاء هيئة التمريض بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف، تحت رعاية الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، وفي إطار الدور المجتمعي الرائد للجامعة تجاه “جيش مصر الأبيض”، والتي استمرت على مدار يومين في الفترة من 25 إلى 27 يناير الجاري.

جاء ذلك بإشراف الدكتور أبو الحسن عبد الموجود، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة حنان الزبلاوي حسن، عميد كلية التمريض، والدكتورة شيرين شريف، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

صرح الدكتور طارق علي، رئيس الجامعة، أن هذه الدورات تأتي تأكيداً على استراتيجية الجامعة في دعم القطاع الصحي وتطوير الكوادر التمريضية كشريك أساسي في المنظومة الطبية، مشيراً إلى أن التدريب شمل خمسة محاور علمية وعملية هامة تهدف إلى رفع كفاءة القوى التمريضية بما يضمن تقديم خدمة طبية متميزة لأبناء المحافظة وتفادي المضاعفات الصحية في الحالات الطارئة.

وأضاف رئيس الجامعة أن هذا التعاون المثمر مع الهيئة العامة للتأمين الصحي يعكس تكاتف مؤسسات الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية، مؤكداً أن جامعة بني سويف لا تدخر جهداً في تسخير كافة إمكانياتها الأكاديمية والتدريبية لخدمة المجتمع السويفي. كما شدد على أهمية التعليم الطبي المستمر ومواكبة أحدث البروتوكولات العلاجية، معتبراً أن الاستثمار في العنصر البشري وتطوير مهارات التمريض هو الضمانة الحقيقية لتحقيق طفرة في مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة حنان الزبلاوي، أن البرنامج التدريبي تميز بالتنوع والشمولية؛ حيث تناولت الدكتورة إسراء حمدي تدريبات "الإسعافات الأولية وأساسيات إنقاذ الحياة"، بينما استعرضت الدكتورة هالة علي "مهارات التواصل الفعال" وأهميتها في رعاية المرضى. كما قدم الدكتور عماد عبد الحليم شرحاً وافياً لنظام "الفرز الطبي (Triage)" لتقييم الحالات الطارئة وتحديد أولويات العلاج لضمان الاستخدام الأمثل للموارد.

كما وجهت الدكتورة حنان الزبلاوي، الشكر للمحاضرين على مجهوداتهم، حيث شرحت الدكتورة عبير بدوي كيفية التعامل مع حالات "الذبحة الصدرية"، وتناولت الدكتورة جميلة محمد "أسباب وأنواع الغيبوبة" وطرق الوقاية منها. واختتم البرنامج التدريبي بفتح باب النقاش والإجابة على تساؤلات الحضور من الأطقم التمريضية الذين أشادوا بمدى الاستفادة العلمية من الموضوعات المطروحة وتطلعهم لتكرار مثل هذه المبادرات المثمرة.

