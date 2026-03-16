مدرب الترجي: الفوز على الأهلي مهم قبل لقاء العودة في القاهرة

أكد المدرب الفرنسي باتريس بوميل المدير الفني لفريق الترجي الرياضي التونسي، أن الفوز الذي حققه فريقه على النادي الأهلي يُعد خطوة مهمة قبل مواجهة الإياب المرتقبة.


وتمكن الترجي من تحقيق الفوز بهدف دون رد في المباراة، التي جمعت الفريقين مساء الأحد على ملعب رادس، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، ليضع الفريق التونسي قدمًا في نصف النهائي قبل لقاء العودة المنتظر في القاهرة يوم 21 مارس.

بوميل: كنا ننتظر هذه المواجهة

وقال بوميل في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة عبر قناة “بي إن سبورتس”، إن فريقه كان ينتظر هذه المواجهة المهمة أمام الأهلي، مؤكدًا أن تسجيل هدف في شباك الفريق المصري يمثل أمرًا إيجابيًا.
وأوضح المدرب الفرنسي أن الترجي نجح في تسجيل هدف مهم، خاصة أن هز شباك الأهلي ليس بالأمر السهل، مشيرًا إلى أن الفريق لعب المباراة بحماس وروح قتالية عالية.

تغييرات تكتيكية في الشوط الثاني
وأشار بوميل إلى أن فريقه واجه بعض الصعوبات خلال الشوط الأول، لكنه تحدث مع اللاعبين بين الشوطين وطلب منهم زيادة الضغط على لاعبي الأهلي.
وأضاف أنه طالب اللاعبين أيضًا بالالتحام بشكل أكبر وتحسين عملية تمرير الكرة، وهو ما ساهم في ظهور الترجي بصورة أفضل خلال الشوط الثاني، حيث تمكن الفريق من فرض سيطرته على مجريات اللقاء.

فرص ضائعة وضغط مستمر
وأوضح المدير الفني للترجي أن فريقه أتيحت له أكثر من فرصة للتسجيل خلال الشوط الأول، وكان من الممكن استغلالها بشكل أفضل.
كما أكد أن الضغط المستمر على دفاع الأهلي ساعد فريقه في الاحتفاظ بالكرة لفترات أطول، وهو ما أسفر في النهاية عن الحصول على ركلة جزاء تم ترجمتها إلى هدف الفوز في المباراة.

الإشادة بلاعبي الترجي والتحذير من الإياب
وأشاد بوميل بأداء لاعبي الترجي خلال المباراة، مؤكدًا أنهم أظهروا شخصية قوية أمام فريق كبير بحجم الأهلي.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الفوز في مباراة الذهاب خطوة مهمة، لكنه شدد على أن المهمة لم تنته بعد، حيث تنتظر الفريق مباراة صعبة في القاهرة، مؤكدًا ضرورة مواصلة العمل من أجل حسم التأهل

